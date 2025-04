Traduire la vacuité à 20.000 euros, un art à la française

Ma jeune cousine s’appelle Vivian Compton-Burnett. À New York où elle réside, ses amis ignorent sans doute qu’elle est Vicomtesse d’Innsmouth et Baronnette de Dalloway. Pour nous comme pour eux, elle reste Vivi, avec ses cheveux bleus et ses grosses lunettes.

Depuis l’enfance, Vivi a ce charmant défaut excentrique : elle lit tout ce qui lui tombe sous la main. C’est ce qui explique pourquoi, alors que nous nous promenions elle et moi sur une plage de Cherbourg, il y a quelques jours, elle est tombée en arrêt devant une de ces « boîtes à livres » où vous autres Français bibliophiles espérez sauver les derniers jours de vos volumes chéris.

Ce jour-là, bien qu’elle soit une lectrice accommodante, Vivi n’a pas trouvé son bonheur. La petite caisse mal isolée ne contenait qu’un seul volume — récent, à en juger par son aspect. Ma cousine a haussé les épaules en le découvrant : elle avait déjà lu sa version originale.

« Why would someone bother to translate such a piece of shit ? » a-t-elle gémi, dans son américain fleuri.

Intriguée, j’ai examiné l’ouvrage en question. Il s’agissait d’un manuel de self-help, ou développement personnel, comme vous dites en France. Je n’ai pas retenu le titre : comme tous les autres livres de ce genre, il promettait un changement rapide, une meilleure compréhension de soi et des autres et, pour finir, bonheur, santé et richesse, dans l’ordre qui vous plaira. Il suffisait pour cela d’appliquer une méthode ; mais je n’ai pas eu le temps de m’y pencher davantage, car Vivi me l’avait déjà arraché des mains.

– Laisse-moi te résumer le contenu : des phrases creuses, des approximations fondées sur des études scientifiques mal comprises, un brin de méditation aux parfums de sagesse ancienne, et un programme de vie barbant, absolument impossible à tenir.

– Tout ça en 350 pages ?

– Absolument. C’est même un tour de force, de répéter si peu de lieux communs avec autant d’aplomb.

Nous avons continué notre promenade, mais sa remarque m’est restée. Pourquoi donc irait-on traduire une telle bouse ? De retour dans mon appartement normand, j’ai pris le temps de feuilleter et la version originale, et sa traduction.

Je dois rendre hommage à la traductrice : le français ayant horreur des répétitions, elle avait tout fait, la pauvre âme, pour trouver des synonymes aux pseudo-concepts évoqués en boucle par l’auteur américain. J’incline mon chapeau pour elle : cela restait creux, mais avec élégance. Aucune IA n’aurait été capable d’un tel tour de force.

Pendant que je lisais, l’épouvantable chevelu américain vociférait, dans un poste de radio, au sujet les droits de douane et les nouvelles guerres commerciales entre pays. Une connexion s’est faite dans ma petite tête.

Prenons ce livre, publié aux États-Unis parmi les milliers de titres de self-help qui paraissent chaque année. J’imagine que l’éditeur français en a acheté les droits pour quelque 3000 € ; à raison de 20 euros la page, la traduction a dû coûter 7000 €. L’impression de 5000 exemplaires coûterait, selon mes informations, autour de 10.000 €.

Il faut donc au bas mot 20.000 € pour faire exister le titre auprès des lecteurs francophones. L’éditeur peut, dit-on, compter sur une marge d’environ 3 € par exemplaire. Les mathématiques sont loin d’être mon fort, mais je crois pouvoir calculer de tête que, dès le départ, le projet est déficitaire de 5000 €…

Les éditeurs aiment-ils jouer à la roulette ? Malheureusement, dans le cas de l’ouvrage vilipendé par ma chère cousine, une recherche m’a appris que les ventes n’avaient pas dépassé les 2000 exemplaires ; ensuite, le livre a été soldé, puis pilonné.

Au-delà de l’étonnant modèle économique que cela représente, une question me brûle les lèvres : vous autres Français, manquez-vous à ce point de penseurs/gourous/auteurs de développement personnel, pour dépenser tant d’argent et d’énergie à traduire une imposture intellectuelle made in USA ?

N’y a-t-il pas, dans votre pays ou en Europe, des gens capables d’écrire et de dire — pour nettement moins cher — que « l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », que « mieux vaut réfléchir avant d’agir », que le sport est plutôt bon pour la santé et qu’un peu de compassion et de bienveillance améliorent les rapports humains ?

À l’heure où de nouveaux blocs se dessinent du point de vue politique et économique, le secteur littéraire semble à des lieues de se repenser en termes d’impérialisme et de domination anglo-saxonne ; et alors même que le temps de lecture des Français baisse, on continue à leur fournir, par tonnes et à prix d’or, ce que ma chère Vivi appellerait de l’american bullshit…

Est-ce vraiment la politique la plus avisée, au pays d’Olympe de Gouges, de Colette et de Virginie Despentes ?

Par Lady en Passant

