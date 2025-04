Le Festival international du Goéland Masqué présente son édition 2025

Huit auteurs étrangers – du Royaume-Uni, de Croatie, d'Allemagne, du Nigeria et d'Argentine, notamment – ainsi que 21 autrices seront présents pour dialoguer avec le public lors de plus de vingt-cinq tables rondes. Le festival, porté par une équipe renouvelée d'une quinzaine de bénévoles dynamiques, promet une programmation foisonnante autour de la littérature noire et engagée.

Parmi les invités d'honneur : Abir Mukherjee, écrivain britannique à succès, auteur des Fugitifs ; Jurica Pavičić, figure majeure du polar croate avec Mater Dolorosa ; Simone Buchholz, étoile allemande du roman noir ; Carlos Salem, plume insolente naviguant entre l’Argentine et l’Espagne ; Séverine Chevalier, voix singulière du polar français contemporain ; Marcus Malte, Prix Fémina pour Le Garçon, animera aussi un atelier d'écriture ; Jérôme Leroy, créateur de la fameuse Dictée noire de cette édition.

Les temps forts du week-end sont :

• Les lectures en hommage à Jean-Patrick Manchette, icône du polar français

• L'atelier d’écriture avec Marcus Malte (inscriptions en ligne)

• L'atelier participatif La loi des séries (noires) autour de la Série Noire de Gallimard

• Le jeux de société sur le thème de l’enquête policière

• La projection du film noir Plus fort que le diable de John Huston présenté par Pierre Julien Marest.

• L'exposition photographique Le Polar et la Mer

• Le quiz cinéma noir Qui va faire le mort- Galerie Far West

• La remise du Prix du Premier Roman et du Prix Mor Vran de la BD

Retrouvez le programme complet du Festival international du Goéland Masqué, ci-dessous.

Crédits images : Festival international du Goéland Masqué

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com