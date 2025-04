La poésie et l'art contre Alzheimer : Les Esprits libres

Après Prendre Soin (2019) et Première Ligne (2022), le réalisateur Bertrand Hagenmüller propose un nouveau documentaire aux côtés des soignants et des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Pour Les Esprits libres, il s'intéresse plus particulièrement aux nouvelles formes d'accompagnement des malades.

Au sein de la maison non-médicalisée, résidents de l'EHPAD et soignants pratiquent la poésie, la musique et d'autres formes d'art, et montent même un spectacle pour leurs proches. Créativité et expression permettent souvent d'améliorer la qualité de vie des uns et des autres.

Pour Les Esprits libres, Hagenmüller et son chef opérateur Julien Gidoin ont délibérément choisi de s'éloigner du style documentaire pour se rapprocher de la fiction. « Puisque les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne cessent de questionner le rapport entre réel et fiction (leur réalité est pour nous une fiction, voire un “délire”) je souhaitais que le spectateur soit aussi pris de doute : a-t-on à faire à du théâtre ou à la réalité ? »

