Vocabulaire de l'automobile : le français trace sa route

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Parmi les termes retenus, un certain nombre concerne les véhicules s'appuyant en partie sur l'énergie électrique. Ainsi, plutôt que l'« hybrid electric vehicle (HEV) » ou « full hybrid », on préfèrera le « véhicule hybride », déjà largement entré dans le vocabulaire courant.

En 2011 et 2015, toutefois, quand cette technologie était encore peu connue, la CELF optait pour « véhicule à motorisation hybride » ou « véhicule à motorisation hybride complète ». L'usage de la langue préfère souvent le plus concis et confortable...

La « conversion électrique », le « remplacement de la chaîne de traction thermique qui équipe un véhicule par une chaîne de traction électrique alimentée par des batteries ou par des piles à hydrogène », reste possible sur un véhicule thermique. La CELF déconseille l'utilisation de l'expression « rétrofit électrique », trop proche du terme anglais « retrofit ».

Toujours dans le domaine de la voiture, mais côté vieux engins, la CELF propose des équivalents à la « classic car » ou « vintage car », « de fabrication ancienne dont la production a cessé, qui est maintenu[e] dans un état conforme à l'origine et conservé en raison de son intérêt technique, culturel ou patrimonial ». Pour cette catégorie, l'expression « véhicule de collection » convient parfaitement.

On les distinguera d'un « véhicule de précollection », lequel est, pour sa part, « de fabrication ancienne, en bon état de conservation, [...] présente un intérêt technique, culturel ou patrimonial mais dont l'ancienneté n'est pas suffisante pour lui conférer le statut de véhicule de collection ».

La liste des termes est accessible ci-dessous ou à cette adresse, avec les définitions.

Par Antoine Oury

