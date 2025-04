Marie-Françoise Limon-Bonnet à la tête des Archives nationales

Conservateur du patrimoine, Marie-Françoise Limon-Bonnet prend la tête du « service à compétence nationale » Archives nationales, lequel dispose de sites à Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine. Deux autres services, spécialisés et décentralisés, sont basés à Aix-en-Provence (Archives nationales d’Outre-Mer) et à Roubaix (Archives nationales du monde du travail).

Rappelons que les Archives nationales ont pour mission de collecter, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et mettre en valeur les archives publiques provenant des administrations centrales de l'État, les archives des notaires de Paris et des fonds privés d'intérêt national.

Marie-Françoise Limon-Bonnet, diplômée de l'École nationale des chartes en 1991, fut notamment responsable du Minutier central des notaires de Paris, un des départements des Archives nationales, et directrice des fonds.

Créées lors de la Révolution française, les Archives nationales sont aujourd'hui composées de quatre directions : direction des fonds, des publics, du numérique et de la conservation, et enfin la direction administrative et financière.

En 2022, les Archives nationales conservaient 383 kilomètres linéaires de fonds et collections, 16 millions de documents numérisés (dont 11 millions consultables en ligne), pour 29 téraoctets d'archives électroniques et 117.302 cartons, dossiers et registres communiqués.

L'arrêté du 29 avril 2025 portant nomination est accessible à cette adresse.

Photographie : Bâtiment du site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives Nationales (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)

