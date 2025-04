Revisiter le feuilleton littéraire, ce vieux copain qu’on croyait perdu

Le feuilleton ? Ce truc de grand-mère, avec des épisodes dans le journal et des dames en crinoline ? Et pourtant. Il est bien là. Vivant, vibrant même. Mais évidemment, il a changé de costume. Aujourd’hui, il s’habille en post Instagram, en chapitre Wattpad, en saga imprimée qu’on dévore en une nuit ou qu’on fait durer juste pour le plaisir. Il revient, mais version 2.0.

Ce retour, il ne sort pas de nulle part. Il parle à une époque qui carbure au rythme. Une époque où l’on lit entre deux stations de métro, où l’on aime les cliffhangers autant que les révélations de fin de saison. Où la lecture n’est plus seulement un moment de solitude tranquille, mais un terrain d’échange, de réaction, presque de mise en scène. Et au fond, n’est-ce pas ce que faisaient déjà les feuilletons du XIXe siècle ? Donner à lire, mais aussi à attendre, à commenter, à partager ?

Un vieil amour qui n’avait jamais vraiment disparu

On a souvent tendance à enterrer trop vite. Le roman-feuilleton, par exemple, on le croyait relégué à Balzac, Dumas, Eugène Sue. Et pourtant, il a toujours eu ses fidèles. Certes, il avait disparu des colonnes des journaux, évincé peu à peu par la télé, puis les séries.

Mais l’envie de suivre une histoire sur le long cours, elle, n’a jamais quitté les lecteurs. Elle s’est juste cachée ailleurs. Dans les sagas historiques, les romans policiers à héros récurrents, les cycles de fantasy. Et maintenant ? Elle explose à nouveau, portée par le numérique, les réseaux et une génération de lecteurs qui a grandi avec Netflix.

Le numérique comme rampe de lancement

C’est sans doute là que tout s’est joué. L’arrivée de plateformes comme Wattpad, Radish, Webtoon (et leurs versions françaises), c’est comme si on avait ouvert grand les fenêtres du feuilleton et laissé entrer un vent frais. Soudain, tout le monde peut écrire. Et tout le monde peut lire. Par épisodes, gratuitement, avec la possibilité de commenter, liker, voter. C’est participatif, immédiat, et ça fait du bien.

After, ça te dit quelque chose ? Une fanfiction sur One Direction devenue saga publiée en librairie, traduite, adaptée au cinéma… et ça a commencé comme un simple feuilleton publié chapitre par chapitre. Un chapitre par jour, un public accro, une histoire qui grandit avec ses lectrices. Le modèle est là : écrire vite, publier souvent, écouter les réactions. On est loin des salons feutrés de la vieille édition.

Et ce qui est fascinant, c’est que ces plateformes ont réhabilité des genres qu’on avait tendance à regarder de haut : la romance, la fanfiction, le fantastique, le Young Adult. Sauf que cette fois, c’est le public qui décide. Et souvent, ce public, ce sont des lectrices. Majoritaires, engagées, passionnées. C’est peut-être le plus beau pied de nez au vieux monde littéraire : ce sont les femmes qui font renaître le feuilleton.

Littérature savamment dosée et découpée

L’édition traditionnelle s’adapte (et c’est tant mieux) Les maisons d’édition, au début, ont regardé tout ça de loin. Un peu méfiantes, un peu sceptiques. Puis elles ont compris. Quand After vend des millions, quand La Passe-Miroir déclenche des files d’attente comme un concert de rock, on tend l’oreille. Et on s’y met. On signe des autrices issues du web. On crée des collections dédiées. On invente des concepts à la croisée du numérique et du papier. On parle de saisons, de sagas, de spin-offs. On fait du feuilleton, en somme, mais en librairie.

Des maisons comme Hugo & Cie ou Robert Laffont l’ont bien compris. Elles publient des séries en plusieurs tomes, soignent leur marketing comme celui d’une série Netflix, cultivent l’attente entre les tomes. On tease la couverture, on offre des bonus en précommande, on joue avec le suspense. Et ça marche. Les lectrices sont au rendez-vous, fidèles, enthousiastes, prêtes à attendre un an pour le tome suivant.

Lire en série, écrire en rythme

Ce retour du feuilleton change aussi notre manière d’écrire, et de lire. Les auteurs apprennent à penser en épisodes. À finir chaque chapitre sur un choc, une révélation, un appel à la suite. À doser le suspense comme dans une série. Et les lecteurs, eux, s’adaptent. Ils picorent un épisode par jour, ou binge-readent toute une saison. Ils commentent, partagent, théorisent. La lecture devient communautaire, vivante, mouvante.

Ce qui est peut-être le plus touchant, dans cette histoire, c’est que le feuilleton n’a jamais cessé d’être populaire. Il a simplement changé de visage. Aujourd’hui, il prend les traits d’une héroïne badass dans un roman en ligne, ou d’un récit historique à paraître en trilogie. Mais il est là. Il palpite. Il rassemble. Il donne envie de tourner la page.

Et au fond, c’est peut-être ça qu’on avait oublié : que le feuilleton, c’est d’abord une promesse. Celle de ne pas tout dire d’un coup. De laisser le temps au lecteur d’imaginer, d’attendre, de rêver un peu entre deux chapitres. Et dans un monde qui va trop vite, ce genre d’attente a quelque chose de terriblement précieux.

Crédits illustration : éditions Jeanne&Juliette

