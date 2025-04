Dream Town : chez David Baldacci, on se sent comme chez soi

Après Une bonne action, après Le parieur, voici Dream Town la troisième aventure du détective privé Aloysius Archer (mais appelez-le Archer !).

David Baldacci (né en 1960) a eu la bonne idée de redonner vie à ces détectives privés au charme rétro et au parfum désuet, évoquant l’atmosphère de Chandler ou Hammett, avec une plume suffisamment moderne et fluide pour notre lecture d’aujourd’hui même si le ton reste celui de l’époque, une époque où un homme ne pouvait pas sortir sans chapeau, un Fedora de préférence.

Sans surprise, on se sent comme chez soi : David Baldacci possède un réel talent pour (re-)mettre en scène ce qui ressemble presque à une BD avec le privé, les voyous, les belles autos et les jolies pin-ups, avec juste ce qu’il faut d’élégance « à l’ancienne » et suffisamment de modernisme pour nous proposer une lecture fluide aujourd’hui.

Un bon dosage qu’il arrive à maintenir avec une belle régularité au fil des épisodes.

« [...] Il se trouvait au volant d’un cabriolet Delahaye rouge sang de 1939. Archer aimait toujours autant cette voiture. N’importe quel homme un tant soit peu en vie l’aimerait aussi. Tout comme n’importe quelle femme qui appréciait les hommes avec une belle bagnole. »

On y découvre des personnages soigneusement dessinés, un anti-héros désabusé, mais toujours valeureux, une ou deux blondes fatales, quelques gros durs aux gros bras, des trafiquants véreux, des joueurs invétérés et des flics ripoux, chacun à sa place dans une intrigue solide où les jolies dames ne se contentent pas de jouer les potiches décoratives comme il était pourtant de bon ton à l’époque.

On apprécie d’ailleurs que l’auteur distribue des rôles sympas aux « pin-ups » et ne se contente pas de leur laisser la place qui était la leur dans les années 50 (époque où Archer est rentré du front).

Et dans cet épisode on découvrira pas mal de personnages féminins, même s’il vaut mieux ne pas croiser la route de certaines de ces dames. Enfin, il y a la fameuse Ville des Anges que l’on va parcourir depuis Malibu jusqu’à Bel-Air, depuis les studios de Hollywood jusqu’aux casinos de Vegas.

« [...] À un niveau superficiel, bien sûr, l’analyse est rapide. L’argent, le pouvoir, la célébrité. À cet égard, elle ressemble à n’importe quelle autre grande ville. Mais ici, un autre élément entre en jeu : Hollywood. C’est ce qui la rend totalement unique. Ajoutez à cela un monde criminel fermement résolu à exploiter l’industrie du cinéma jusqu’à la moelle et par tous les moyens imaginables. [...] Pour un détective privé, L.A. offrait du boulot à foison. Ici, on ne semblait pas pouvoir s’empêcher de tuer, voler, tromper et faire chanter son voisin à une fréquence vertigineuse. Ce qui arrivait quand trop d’argent se retrouvait au même endroit : certains étaient toujours tentés d’en soulager leurs propriétaires légitimes ou illégitimes. [...] Pour un détective privé, L.A. se révélait être une étude fascinante des êtres humains et de leurs innombrables faiblesses. »

Car c’est bien cela qui intéresse David Baldacci (et son lecteur) : un portrait sans fard et sans concession de l’humanité et de ses faiblesses et travers. Los Angeles offre un terrain de jeu idéal pour cette exploration et une source d’inspiration inépuisable. Le portrait de la ville et de ses habitants est donc plutôt amer.

Il y a donc là ce fameux privé, Aloysius Archer, le genre du « gars parmi d’autres qui se barre en courant avec un pétard allumé, et qui attend de voir où ça le mènera avant qu’il n’explose ».

Ah, il y a aussi la belle Liberty, l’amourette non déclarée d’Archer : ça permet de maintenir en suspens la romance au fil des épisodes !

« [...] — Comment va Liberty ? — Que dire, sinon qu’elle est encore plus belle qu’avant. — Oh, Archer, tu en pinces méchamment pour elle, mon garçon. »

Et puis cette fois, il y aura pas mal de membres du Tout-Hollywood : des riches et des qui veulent le devenir, des célèbres et des qui veulent le devenir. Dream Town, la ville des rêves...

Mais aussi des mafieux, des trafiquants et des Chinois... Et même l’ombre du redoutable sénateur McCarthy, on est en 1952.

Archer se retrouve donc à L.A. et se laisse embarquer, en bon « privé » qu’il est, dans une enquête qu’il aurait pourtant dû éviter : une riche cliente l’engage parce qu’elle se sent menacée. Jusque là tout va bien, du moins jusqu’au soir où il ne la trouve plus dans sa maison, mais y découvre le cadavre d’un... autre privé.

L’intrigue va s’avérer bien tordue et bien compliquée : la faute à quelques célébrités de L.A., à quelques combines pas très reluisantes et à quelques trafics sordides. Hollywood n’est qu’un décor et ce qui se cache derrière n’est pas joli joli. Il est même très risqué d’aller y fourrer son nez.

« [...] — Tu t’inquiètes pour moi ? — Tu as déjà été blessé, Archer, rétorqua -t-elle. Et tu as manqué te faire tuer deux ou trois fois rien que ces derniers jours. J’ai arrêté de compter. »

Au fait connaissiez-vous la fable de la grenouille et du scorpion ?

« [...] Un scorpion a besoin de traverser une rivière, mais il ne sait pas nager. Il demande alors l’aide d’une grenouille. Au début, la grenouille est réticente. Elle craint que le scorpion ne la pique. Le scorpion assure alors à la grenouille qu’il ne la piquera pas, auquel cas ils périraient tous les deux. La grenouille laisse alors le scorpion lui monter sur le dos. À mi-chemin, comme attendu, le scorpion pique la grenouille qui n’en revient pas. Quand la grenouille dit au scorpion qu’ils vont mourir tous les deux, la créature venimeuse lui confie tout simplement qu’elle n’a pas pu s’en empêcher. C’est dans sa nature. »

Par Bruno Ménétrier

