Contre l’homophobie et la transphobie, la mémoire des luttes LGBTQIA+

En tant qu’acteur patrimonial et scientifique, la BnF se positionne à la fois comme un lieu-ressource pour les chercheurs et comme un agent actif des dynamiques de visibilité. Cette journée propose de mettre en perspective les logiques de collecte, de classement, d’indexation et de valorisation des fonds en lien avec les histoires et les luttes LGBTQIA+.

Une programmation croisant création, recherche et mémoire

La matinée débutera par la projection de l’œuvre Coming out de Laurent Fievet, suivie d’une conférence de l’historienne Florence Tamagne. Un entretien entre l’écrivain Philippe Besson et le journaliste Bernard Babkine mettra en lumière la force de la fiction ou de la littérature contre l’homophobie. Une première table ronde abordera ensuite la BnF comme outil de recherche pour les études LGBTQIA+.

L’après-midi s’articulera autour de plusieurs séquences : un hommage à Lionel Soukaz, pionnier du cinéma queer, une table ronde sur la patrimonialisation des mémoires LGBTQIA+, ainsi qu’une série de focus thématiques : littérature jeunesse et transidentités, le projet Sappho, ou encore une exploration des origines queer du culturisme.

Une démarche cohérente avec les missions d’une bibliothèque nationale

En réunissant des femmes et des hommes du monde de la recherche, de l’art, de la littérature, des archives et de la culture, cette journée favorise un dialogue interdisciplinaire sur les enjeux de représentation, de mémoire et d’inclusion.

À travers cette initiative, la Bibliothèque nationale de France réaffirme son engagement en faveur de la reconnaissance, de la conservation et de la valorisation des mémoires LGBTQIA+. Elle poursuit ainsi sa mission de service public, dans le respect de la diversité des parcours et des récits qui composent notre patrimoine commun.

Ci-dessous, le programme complet de la journée « Recherches et archives sur les luttes LGBTQIA+ » :

Le matin

En ouverture : projection de l’œuvre de Laurent Fievet, Coming out

(montage vidéo de 6 min 06 s)

9h – Accueil et ouverture par Gilles Pécout, président de la BnF

9h30 – Conférence introductive par Florence Tamagne, historienne, maîtresse de conférences à

l’Université de Lille

10h – Le pouvoir de la fiction/littérature contre l’homophobie

Entretien de Philippe Besson, écrivain avec Bernard Babkine, journaliste

11h30 – Table ronde 1 : La BnF, un outil de recherche pour les questions LGBTQIA+

Modérateur : Julien Viteau, écrivain, éditeur, libraire

Avec :

- Antoine Idier, maître de conférences en science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

- Michal Raz, post-doctorante à SAGE

- Yann Kerguntueil, bibliothécaire à la Réserve des livres rares, BnF

L'après-midi

14h30 – Focus : Hommage à Lionel Soukaz

Présentation par Julie Guillaumot, cheffe du service Image animée de la BnF, suivie de la

projection d’extraits

15 h – Table ronde 2 – La patrimonialisation de la mémoire LGBTQIA+

Modérateur : Renaud Chantraine, postdoctorant en anthropologie, Institut des sciences sociales

du politique (ISP)

Avec :

- Bénédicte Graille, maîtresse de conférences en archivistique à l’université d’Angers

- Gerard Koskovich, GLBT Historical Society de San Francisco

- Faustin Besançon et Mathilde Petit, Archives Recherches Cultures Lesbiennes

- Olivier Wagner, conservateur au département des Manuscrits, BnF

À LIRE - États-Unis : LGBT, des lettres exclues des bibliothèques

17 h – Focus – Au-delà du genre, les transidentités dans les romans pour ados

Par Romarin Arnaud, doctorant à l’ENS de Lyon

17 h 15 – Focus – Le projet Sappho

Par Clara Le Polles, chercheuse associée à la BnF

17 h 30 – Carte blanche – Le culturisme aux origines du queer

Par Nicolas Chemla, écrivain et anthropologue

18 h – Clôture de la journée

Par Mathias Ott, délégué interministériel de la Dilcrah

Réservation recommandée sur la billeterie dédiée.

Crédits photo : Stock Catalog (CC BY-SA 2.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com