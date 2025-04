Québec : en 20 ans, elle emprunte 38436 livres à la bibliothèque

Inaugurée le 29 avril 2005 et ouverte au grand public quelques jours plus tard, le 3 mai, la Grande Bibliothèque de BAnQ a eu l'occasion de voir défiler un grand nombre de lecteurs et de curieux : 42,7 millions, pour être plus précis. Tous ces visiteurs ont emprunté un total de 79.024 millions de documents, mais l'établissement relève que le dossier d'une personne inscrite réunit pas moins de 38.436 prêts sur la période.

Ce chiffre correspond à l'emprunt d'environ cinq livres par jour, tous les jours depuis 20 ans. Si la possibilité d'une personne très assidue n'est pas exclue, celle d'un prêt de sa carte à des tiers non plus...

Retour aux statistiques plus attendues : intégré à la bibliothèque en 2012, le format numérique représentait 12 % des prêts en 2015-2016. Il compte aujourd'hui pour 52 % des emprunts, signe de l'évolution radicale des habitudes de lectures des Québécois.

À l'heure actuelle, l'établissement de lecture cumule 3,5 millions de documents physiques, répartis dans les 33.000 m2 de surface, et 24,6 millions au format numérique. Parmi tous ces documents, le Prix Femina 2023, Triste tigre était le livre le plus emprunté au format physique en 2024. Tandis qu'en 2023, c'était le Québécois Kev Lambert, lauréat du Prix Médicis, qui avait la préférence de ses compatriotes avec Que notre joie demeure.

À noter qu'avec trois mentions, Kim Thúy est l’autrice qui s’est retrouvée le plus souvent au sommet des romans les plus empruntés à la BAnQ. Côté livre numérique, on retrouve plutôt de la littérature de genre : beaucoup de romance, et un peu de polar. Le dernier chouchou des lecteurs numériques québécois fait office d'exception dans ce classement : il s'agit du Grand Prix du roman de L'Académie française 2024, Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy.

Cette opération de communication intervient à l'occasion des 20 ans de l'établissement, mais aussi au moment où un projet suscite l'opposition. En effet, une pétition a été lancée et une manifestation est prévue le 10 mai prochain pour protester contre la cession de terrains adjacents au bâtiment à Hydro-Québec, qui pourrait parasiter le développement futur de l'institution.

L'ensemble des classements est à retrouver ci-dessous :

Pour le format physique :

2005 : Signe suspect — Patricia Cornwell — Flammarion Québec

2006 : Vous revoir — Marc Levy — Éditions Robert Laffont

2007 : Vous revoir — Marc Levy — Éditions Robert Laffont

2008 : Acide sulfurique — Amélie Nothomb — Éditions Albin Michel

2009 : Le mystère des dieux — Bernard Werber — Éditions Albin Michel

2010 : Le fait du prince — Amélie Nothomb — Éditions Albin Michel

2011 : Millénium 1 – Les hommes qui n'aimaient pas les femmes — Stieg Larsson — Éditions Actes Sud

2012 : Ru — Kim Thúy — Éditions Libre Expression

2013 : Ru — Kim Thúy — Éditions Libre Expression

2014 : Le chardonneret — Donna Tartt — Éditions Plon

2015 : Charlotte — David Foenkinos — Éditions Gallimard

2016 : Les maisons — Fanny Britt — Éditions Le Cheval d'août

2017 : Conversations avec un enfant curieux — Michel Tremblay — Éditions Leméac

2018 : Le poids de la neige — Christian Guay-Poliquin — Éditions La Peuplade

2019 : Un lien familial — Nadine Bismuth — Éditions Boréal

2020 : Le bal des folles — Victoria Mas — Éditions Albin Michel

2021 : Em — Kim Thúy — Éditions Libre Expression

2022 : Tiohtiá:ke — Michel Jean — Éditions Libre Expression

2023 : Que notre joie demeure — Kevin Lambert — Héliotrope

2024 : Triste tigre — Neige Sinno — Éditions P.O.L

Premiers mois de 2025 : Rue Duplessis, Ma petite noirceur — Jean-Philippe Pleau — Lux éditeur

Pour le format numérique :

2012 : Arvida — Samuel Archibald — Éditions Le Quartanier

2013 : La chasse est ouverte — Chrystine Brouillet — La Courte échelle

2014 : Au bord de la rivière 4, Constant — Michel David — Hurtubise

2015 : Mensonges sur le Plateau Mont-Royal 2, La biscuiterie — Michel David — Hurtubise

2016 : Les frères Quinn 4, Les rivages de l'amour — Nora Roberts — Éditions J'ai Lu

2017 : Une nuit en Écosse — Karen Hawkins — AdA éditions

2018 : Nuit après nuit — Lauren Blakely — AdA éditions

2019 : La séduction de Charlotte — Diana Quincy — AdA éditions

2020 : Le déshonneur de Willa — Diana Quincy — AdA éditions

2021 : En secret — Mary Higgins Clark — Le Livre de poche

2022 : Je serai ton ombre — Lisa Jewell — Éditions Hauteville

2023 : Tous tes secrets — Lisa Jewell — Éditions Hauteville

2024 : L'araignée — Lars Kepler — Éditions Actes Sud

2025 : Le rêve du jaguar — Miguel Bonnefoy — Éditions Rivages

