Colette et son oeuvre au coeur d'une grande exposition à la BnF

Les manuscrits, peintures, photographies, estampes et objets qui composent l'exposition montreront les facettes multiples de l’écrivaine, aussi libre qu’insaisissable. L’exposition interrogera la complexité de son image, oscillant entre classicisme et modernité, morale et transgression, réalité et fiction.

L'exposition propose une approche immersive et réflexive de l’œuvre de Colette. Elle croise la chronologie de sa vie et de ses publications, soulignant l'étroite relation entre l'expérience vécue et l'écriture. Colette apparaît ainsi comme une pionnière de l’autofiction, usant de sa vie personnelle pour nourrir ses récits, comme en témoigne La Naissance du jour (1928), né de la transformation de la correspondance avec sa mère, Sido, en une œuvre littéraire.

Les manuscrits des débuts de Colette, rédigés en collaboration avec son premier mari Willy, tels Claudine en ménage (1902) ou Minne (1904), permettront d’observer son cheminement vers une reconnaissance littéraire personnelle. En 1921, elle signe enfin ses œuvres de son seul nom. Ses récits, riches de miroirs, d'avatars et de doubles fictionnels, abolissent les frontières entre vie vécue et monde imaginé.

Colette, manuscrit des Vrilles de la vigne.

BnF, département des Manuscrits

L’exposition rend également compte de l’importance de Colette dans l’histoire littéraire et sociale du XXe siècle. Sa liberté de ton, son regard sur la condition féminine et sa capacité à aborder sans détour des sujets sensibles ont profondément marqué ses lecteurs et lectrices, parmi lesquels Simone de Beauvoir. Son œuvre explore la quête d'indépendance financière autant que l’attention aux êtres et à la nature, dans un esprit d’observation hérité de sa mère.

Les œuvres de peintres comme Raoul Dufy, André Dunoyer de Segonzac, Émilie Charmy ou Louise Hervieu accompagneront cette exploration de son univers. L’exposition évoquera la carrière de Colette dans le monde du spectacle, notamment avec L’Envers du music-hall (1913), ainsi que son activité journalistique intense. Ces éléments montreront une autrice attentive aux mutations sociales, en dépit d’une posture politique affichée comme distante.

Un parcours à retrouver du 23 septembre 2025 au 18 janvier 2026 à la Galerie 2 du site François-Mitterrand de la BnF. Un catalogue coédité par la BnF et Gallimard accompagnera l’événement.

Crédits illustrations : Portrait de Colette par Maurice-Louis Branger, 1910. Roger-Viollet

