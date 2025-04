Les bibliothèques en “lieux de confiance”, au 70e congrès de l'ABF

À l’heure d’une surabondance d’informations, où la neutralité des bibliothécaires peut être mise à l’épreuve par l’actualité, et où la complexité du monde impose de s’appuyer sur des intermédiaires fiables, il est essentiel de repenser la légitimité des bibliothèques comme lieux de confiance, indique l'ABF dans un communiqué. « Le congrès 2025 proposera ainsi une approche de l’esprit critique mêlant introspection personnelle et ouverture sur le monde. »

Se déroulant du mercredi 11 au vendredi 13 juin pour permettre la participation d'un plus grand nombre de bibliothécaires, le congrès recevra notamment Myriam Revault d’Allonnes, philosophe, professeure émérite des universités à l’EPHE et chercheuse associée au CEVIPOF, et Thomas C. Durand, auteur, conférencier, vulgarisateur scientifique et créateur de la chaîne YouTube La tronche en biais, pour des conférences plénières.

La situation des bibliothèques publiques, scolaires et universitaires aux États-Unis, visées par des attaques de l'administration Trump et de groupes conservateurs, sera évoquée avec Amanda Jones, bibliothécaire en Louisiane, et Sam Helmick, présidente élue de l’Association des bibliothécaires américains.

L'affiche du 70e congrès de l’ABF (illustration : Étienne Davodeau / conception graphique : Studio des Formes)

En 2025, deux fois plus d'ateliers participatifs sont proposés aux congressistes, afin de mettre l'accent sur l'interaction et les échanges entre professionnels.

Comme chaque année, un salon professionnel accompagne le congrès, avec la présence de partenaires, établissements publics, entreprises, fournisseurs et prestataires spécialisés dans les services et les offres pour les bibliothèques et médiathèques. Une programmation entièrement gratuite est de nouveau proposée avec des interventions animées par les fournisseurs et les partenaires présents sur le salon professionnel.

Photographie : tract de l'Association des Bibliothécaires de France (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

