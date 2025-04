Les voix d'Apollinaire et Durkheim entrent à l’UNESCO

Créé en 1992, le programme « Mémoire du monde » de l’UNESCO a pour vocation de protéger, conserver et favoriser la diffusion du patrimoine documentaire mondial, dans toute sa diversité, afin de « prévenir l’amnésie collective » et de soutenir la préservation des collections d’archives et de bibliothèques à l’échelle internationale.

À ce jour, ce registre prestigieux réunit plus de 494 documents ou ensembles documentaires provenant des cinq continents, sous des formes variées : imprimés, graphiques, audiovisuels ou numériques. Pour cette session 2025, 74 candidatures ont été sélectionnées parmi les 119 propositions soumises par les États membres.

En France, la coordination et la présidence du Comité national Mémoire du Monde relèvent du ministère de la Culture, qui œuvre en lien étroit avec la Commission nationale française pour l’UNESCO pour accompagner et soutenir les dossiers nationaux et transnationaux. Cette reconnaissance internationale illustre l'engagement constant de la France et de ses institutions culturelles dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine documentaire, grâce à un travail de partenariat et de coopération à la fois national et international.

Des voix gravées dans le marbre

Parmi les biens nationaux sélectionnés, Les Archives de la Planète (1909-1932) est un vaste projet d’inventaire filmique et photographique du monde en couleurs, porté par le musée Albert Kahn. On trouve également Les Archives de la Parole (1911-1953), présenté par la Bibliothèque nationale de France (BnF) : un précieux témoignage de voix humaines à travers enregistrements sonores.

Inaugurée le 3 juin 1911 par Ferdinand Brunot l'institution des Archives de la Parole est fondée au sein de l'Université Sorbonne avec le soutien de l’industriel Émile Pathé. Ce projet constitue la première étape de la création d’un Institut de phonétique souhaité par l’Université de Paris. Dès l’origine, les Archives de la Parole s’inscrivent dans une démarche d’histoire linguistique : il s'agit, par le biais du phonographe, d’enregistrer, d’étudier et de préserver des témoignages oraux de la langue parlée.

S’inspirant notamment des Phonogrammarchiv de Vienne, en Autriche, les Archives de la Parole se distinguent par leur ambition : produire et constituer leur propre collection d’enregistrements sonores. Aux côtés de figures majeures de l'époque comme Guillaume Apollinaire, Émile Durkheim ou Alfred Dreyfus, de nombreux locuteurs anonymes et étrangers ont laissé leur voix dans ce projet. Entre 1911 et 1914, près de 300 enregistrements sont réalisés, jetant les bases d'un patrimoine oral unique destiné à enrichir la mémoire linguistique et culturelle.

Traité de paix et dessins de guerre

Quatre biens transnationaux ont également été enregistrés par l'UNESCO. Premièrement, Les archives de l'expédition d'Entrecasteaux (1791-1794) : une candidature commune avec l’Australie, qui retrace l'exploration scientifique et les échanges interculturels dans le Pacifique.

Le traité de paix perpétuelle de Fribourg (1516), acte fondateur de la paix entre la France et la Confédération suisse a également été retenu. Puis les Films 68mm de la Mutoscope and Biograph Company : trésor du patrimoine cinématographique, présenté en commun avec les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Enfin, des Dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe (1914-1945/50), qui constituent des témoignages poignants de l’expérience enfantine des conflits. Un projet défendu avec l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse.

Ces nouvelles inscriptions viennent enrichir la présence française au sein du Registre international « Mémoire du monde », qui compte déjà une vingtaine d'éléments, parmi lesquels figurent l’Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, la Tenture de l’Apocalypse d’Angers, la Mapa Mundi d’Albi ou encore les négatifs restaurés du film Shoah de Claude Lanzmann.

Crédits image : Guillaume Apollinaire, Photographe inconnu, Domaine public / Emile Durkheim, Auteur inconnu, Domaine public

Par Ugo Loumé

