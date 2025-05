Mirage : Course contre la montre et contre soi-même

Après La Boîte à magie et Le Culte, Mirage vient clore les enquêtes de Mina Dabiri et Vincent Walder dans une atmosphère lourde de menaces. Alors que Noël approche, la capitale suédoise se transforme en labyrinthe d'ossements et de secrets, poussant les personnages dans leurs retranchements les plus intimes. Au cœur de l’intrigue, un ministre disparu, des cadavres abandonnés dans les souterrains, et un mentaliste confronté à ses démons.

La mécanique narrative repose sur un double moteur : l’enquête policière classique et l’exploration des failles psychologiques des protagonistes. Le roman accorde une place importante aux blessures invisibles. Phobies, souvenirs d’enfance étouffants, culpabilités anciennes tissent une toile dans laquelle la menace extérieure répond aux angoisses internes. Cette insistance sur la vulnérabilité intime donne de l’épaisseur au roman, mais tend parfois à alourdir le rythme, notamment par des introspections répétées.

Le style, direct et cinématographique, privilégie l'efficacité narrative. Les auteurs alternent scènes de tension et instants plus intimes avec un sens marqué du rythme. Cette construction soutient l’intensité du récit tout en éclairant les blessures intérieures des personnages. Les choix d’écriture, volontairement explicites, visent à rendre immédiatement accessibles les ressorts émotionnels et psychologiques de l’intrigue, au service d’un suspense constant.

Mirage reste un divertissement bien mené, avec des personnages attachants, mais il suit une partition attendue sans chercher à surprendre son lecteur sur le fond. Camilla Läckberg et Henrik Fexeus livrent un final dense et généreux, mais sans cet éclat qui aurait pu transcender leur trilogie vers une œuvre plus marquante.

À paraître ce 4 juin.

Traduit par Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet.

Par Ewen Berton

