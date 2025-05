Enquête contre la montre

Marquée par les drames de l'été précédent qui ont coûté la vie à l'un des leurs, l'équipe de la détective Mina Dabiri peine à se remettre. Pour faire avancer l’enquête, Mina — dont la phobie des microbes est bien connue — fait appel, une fois encore, au réputé mentaliste Vincent Walder. Mais de son côté, ce dernier voit les menaces se multiplier, jusqu’à l’étouffement.

Lorsque de nouveaux ossements sont mis au jour dans les tunnels souterrains et que le ministre disparaît mystérieusement, l’enquête vire à la course contre la montre : un décompte de quatorze jours est lancé. Quel secret enfoui sous Stockholm menace de tout faire basculer ? Et qui orchestre, dans l'ombre, une terreur visant le sommet de l'État ?

Avec ce dernier volume tendu à l’extrême, Camilla Läckberg et Henrik Fexeus livrent un dénouement explosif, entraînant le lecteur vers une conclusion aussi implacable qu'inoubliable.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Camilla Läckberg s’est imposée comme la reine incontestée du polar scandinave. Avec son héroïne Erica Falck et la série Fjällbacka, elle a conquis la scène littéraire internationale. Henrik Fexeus, quant à lui, est mentaliste, auteur et animateur suédois. Récompensé à de multiples reprises tant pour ses ouvrages que pour ses performances publiques, il est aujourd’hui reconnu mondialement pour ses travaux sur la communication non verbale.

Traduit par Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet.

