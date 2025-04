Qui est-elle vraiment ?

Alors qu’elle cherche à élucider le mystère de sa propre disparition, elle découvre que son « moi originel » projetait de tout quitter. Que s’est-il vraiment passé ?

Katie Williams propose un thriller existentiel, qui interroge notre fascination pour les crimes spectaculaires. La banalisation de la violence résonne avec force dans cette dystopie glaçante, si proche de la nôtre. À l’ère des réseaux sociaux et de la mise en scène permanente de soi, jusqu’où peut-on reproduire l’expérience humaine sans en trahir l’essence ?

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Katie Williams, née en 1984 à Boston, est écrivaine et professeure adjointe en écriture de fiction à l’Emerson College. Ses nouvelles ont été diffusées dans plusieurs revues de référence, telles que The Atlantic, Best American Fantasy, American Short Fiction, Prairie Schooner et Subtropics.

Son premier roman, Tell the Machine Goodnight (non publié en français), a été finaliste du prix Kirkus, sélectionné par la rédaction du New York Times Editors’ Choice et désigné parmi les meilleurs ouvrages de 2018 par NPR.

Traduit par Alexandre Civico et Barbara Tajan. Parution le 7 mai 2025.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com