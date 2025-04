Noël Corbin à la tête de l'Inspection générale des affaires culturelles

Quelques semaines après le départ de Laurence Tison-Vuillaume pour la SAS Pass Culture, le ministère de la Culture officialisait la recherche de candidats pour lui succéder à la tête de l'Inspection générale des affaires culturelles. Dans l'intervalle, Luc Liogier, inspecteur général des affaires culturelles, assurait l'intérim.

Directeur des affaires culturelles de la ville de Paris entre 2014 et 2017, inspecteur général des affaires culturelles, Noël Corbin deviendra chef du service de l'IGAC à partir du 26 mai 2025, indique un décret publié au Journal officiel de ce 29 avril.

En 2020, il entrait au comité stratégique du Pass Culture, instance de gouvernance en charge de proposer la stratégie, suivre sa mise en œuvre et évaluer les résultats du Pass Culture, au titre de représentant de l'État. Il avait assuré la présidence du comité pendant un temps, et a été officiellement remplacé à cette fonction par Aymée Rogé, directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté, en avril dernier.

Depuis 2021, il officie en tant que délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au sein du ministère de la Culture.

À LIRE - Pass Culture : pour les libraires et éditeurs, une coupe qui ne pass pas

Dans le domaine du livre, il reste particulièrement connu pour avoir cosigné, avec Erik Orsenna, le rapport Voyage aux pays des bibliothèques, en 2018, qui préconisa notamment l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques françaises.

Contrôle et accompagnement

Rappelons que l'Inspection générale des affaires culturelles assure des missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation des services centraux ou déconcentrés de l'État, et peut aussi intervenir dans les services à compétence nationale, les établissements publics nationaux ou les entités qui bénéficient d'un concours direct ou indirect de ses services. Elle peut également exercer des missions de conseil, d'appui, d'intérim, d'audit, d'enquête administrative et d'expertise ainsi que des missions d'étude ou de médiation.

Le chef du service de l'Inspection générale des affaires culturelles anime et coordonne les travaux d'inspection, d'étude et d'évaluation que la ministre confie à l'inspection générale et répartit les missions entre les agents relevant de son autorité. Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des agents du service ainsi qu'au respect des obligations déontologiques par ses agents.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com