Cécile Schouler : dire l’amour comme personne

Les deux antihéros de cette « histoire vraie » sont mineurs. Elle est collégienne ; il est à la rue. « Moi, je ne fais partie de rien, mais c’est beaucoup trop grand, rien », confie-t-elle avant leur rencontre. Elle tâche de faire ce qu’on attend d’elle ; essaie de ressembler aux gens de son entourage, à son amie Læticia, « mais ça ne marche pas », car « la vie des autres n’est pas une décalcomanie », et rien ne semble s’imprimer sur la sienne.

Jusqu’au jour où elle le croise, lui qui a « quelque chose d’aigu dans [s]a silhouette » quand il se « déplie ». Il a les yeux verts ; les cheveux blonds, et « l’âge des lycéens, peut-être moins ». Cependant il ne fréquente plus aucun établissement scolaire ; il fait la manche. Elle est aimantée par lui et cherche à le recroiser, un livre de Prévert en main. « Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer », dit le poète – mais la collégienne et l’adolescent des rues finissent par se parler.

Lui aussi lit Prévert, qu’il commente dans les marges – « je suis cerné de phrases blanches, grouillantes comme des asticots ». Alors les deux presqu’enfants se jettent dans les livres avec l’espoir de ceux qui n’en ont plus (d’espoir) mais qui ont remplacé ce mot par : ailleurs. Avoir un ailleurs avec Char, Desnos, Michaux, Artaud – et Paroles, de Prévert, qui reste leur « livre de prédilection ». Ils « empruntent » ensemble « les mots des autres » et même s’ils n’en saisissent pas toutes les nuances, « certaines phrases [les] attrapent mieux que la vie ».

Au fil de leurs rencontres clandestines ils se rapprochent – « Je voudrais être ton pull, tiens… » dit la jeune fille –, mais lui essaie d’abord de l’écarter. Car il n’est pas seulement un gamin des rues qui vit d’expédients : il se drogue et, pour financer l’achat de sa marchandise, se prostitue auprès d’hommes plus âgés.

Elle commence à l’accompagner sur le lieu de son « travail », puis elle assiste à ce qui se passe. « Et maintenant, quoi ? Tu vas me laisser tomber, c’est ça ? » s’écrie le garçon. Non, elle ne l’abandonne pas. Et plus tard elle l’aidera même à s’injecter sa dose. Plus il tentera de l’éloigner pour la protéger, et plus leur lien s’élèvera bien au-dessus de ce que le mot amour peut aujourd’hui signifier.

Quand je te regarde, je vois quelqu’un. Pour la première fois. Tu crois que t’es nul, mais c’est tout le contraire […] Toi, t’es debout […] Toi, t’es partout. Tu sais même pas tout ce que tu me donnes en fait. Combien de mercis j’ai de retard.

Seront-ils un jour unis, ces deux adolescents inséparables qui n’ont « aucune guerre à faire éclater » et qui se retrouvent dans les endroits les plus sordides ? Pour tous les deux, ce serait la première fois. Mais la confusion se glisse entre relations tarifées et lien amoureux : « […] tout nous échappe et se déforme. Ce qui était doux devient brutal. Ce qui était à nous devient à eux. » Alors ils ne seront « ni amants, ni frère et sœur, ni père et mère, mais toutes ces choses à la fois. »

Elle « saura » pourtant le corps de ce garçon mieux qu’elle ne connaîtra le sien ; ils vivront ensemble sa tentative de « décrocher » et de « devenir clean » – eux et les vers de Prévert « soulignés au Bic ». Cela suffira-t-il pour qu’enfin la « nouvelle vie » soit accordée à ces deux solitudes qui avaient miraculeusement formé un nous ?

« Ce grand trou dans ma poitrine, c’est par là qu’entre ma lumière », écrit Cécile Schouler, qui ne veut, avec ce très beau livre « pouvant heurter certaines sensibilités [NdE] », que raconter des vérités qui sont les leurs – à cette fille ; à ce garçon. Afin qu’elles puissent connaître en nous, à l’instar de graines révitalisées par notre émotion, une seconde chance : celle d’être vues et considérées, car « dans chaque mot, il y a une nuit qui s’arrête ».

Par Martine Roffinella

