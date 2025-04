Le programme complet du 42ᵉ Marché de la Poésie

Une délégation de douze poétesses et poètes palestiniens participera en effet aux cinq jours du Marché : Maya Abu Al-Hayat, Samer Abu Hawwash, Anas Alaili, Asmaa Azayzeh, Najwan Darwish, Tarik Hamdan, Hind Joudeh, Marwan Makhoul, Jumana Mustafa, Raed Wahesh, Nida Younis et Ghassan Zaqtan.

En parallèle, le chantier des États généraux permanents de la poésie, ouvert en 2017, se poursuivra avec pour thématique cette année : « l’édition du poème ».

Il ne faut pas oublier le cœur même du Marché de la Poésie, qui reste le plus grand rassemblement consacré à l’édition de poésie en France — et probablement en Europe. Plus de 400 éditeurs et revues de poésie et de création littéraire, venus de l’Île-de-France, de toute la France, d’Europe et d’autres continents (principalement issus des pays francophones), y seront réunis, sans prétention d’exhaustivité.

Depuis vingt ans, la Périphérie du Marché de la Poésie accompagne l’événement. Elle permet d’élargir son rayonnement en Île-de-France, dans les Régions et en Europe, en proposant des rencontres avec environ 180 poètes auprès de différents publics.

Le Marché de la Poésie 2025 avait initialement annulée l'invitation de la Palestine comme invitée d’honneur, par crainte que l’événement ne devienne une « tribune politique », en pleine crise après les bombardements israéliens sur Gaza. Le poète Abdellatif Laâbi dénonçait cette décision, rappelant que seule la poésie palestinienne devait être mise à l’honneur. Une tribune signée par 193 personnalités appelait au maintien de l’invitation, menaçant de boycotter l’événement. Yves Boudier et les organisateurs expliquaient vouloir garantir la sécurité et reportaient l’accueil à une période « plus propice ».

Finalement, l'éditeur Jean-Michel Place, co-créateur de l'événement, publiait un communiqué apaisé, affirmant que « la poésie palestinienne reste bien l’invitée d’honneur du Marché 2025 ». Éric Ruf, comédien, metteur en scène et scénographe, en est le Président d’honneur.

Ci-dessous, le programme complet du 42ᵉ Marché de la Poésie :

