"Non au béton et aux kilovolts à la place de la culture et des espaces verts !"

« Venez manifester votre amour pour la BAnQ, à l’occasion de son 20e anniversaire, ainsi que votre opposition au projet de poste électrique Berri-2 d’Hydro-Québec, le 10 mai prochain, à 15h, sur les terrains convoités, à l’angle des rues Berri et Ontario », appelle le collectif Sauvons le Parc BAnQ !

« Ce projet se fait sans consultation publique réelle, et avec la complicité honteuse de la direction actuelle de BAnQ, incapable de défendre sa mission et son avenir. Il appartient désormais à la communauté de défendre BAnQ contre elle-même », ajoute-t-il.

« Nous qui aimons la Grande Bibliothèque et son jardin, qui utilisons ses services et fréquentons régulièrement ses espaces, nous nous opposons catégoriquement à la transformation de ces espaces à vocation culturelle en poste de transformation électrique », affirme-t-il, et ainsi de demander « la rétrocession de ce terrain à BAnQ. Nous demandons à Hydro-Québec de renoncer à ce projet, d’explorer d’autres avenues, d’autres lieux plus adaptés ».

De nombreuses organisations ont apporté leur soutien à la mobilisation contre le projet de poste électrique. Parmi les signataires de la pétition figurent l’UNEQ (Union des écrivaines et des écrivains du Québec), le Département d’études littéraires de l’UQAM, L’Euguélionne, librairie féministe & queer, et la Médiathèque Gaétan-Dostie.

Le mouvement bénéficie également d'un appui étudiant et syndical, avec l’engagement de l’ADEESE (Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM), de l’AFESH (Association facultaire étudiante des sciences humaines de l’UQAM), de l’AEE (Association étudiante de premier cycle en sciences de l’environnement de l’UQAM) et du SPPEUQAM (Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM). À leurs côtés, la Maison des gens de lettres (MGDL) et le SPCVM (Syndicat des professeur.e.s du Cégep du Vieux Montréal).

À côté des nombreuses organisations mobilisées, une impressionnante diversité de signataires individuels soutient la défense du parc de la Grande Bibliothèque. La pétition réunit des écrivains, des artistes, des chercheurs et chercheuses, des professeurs d’université (UQAM, Université de Montréal, Université Laval, Université de Sherbrooke, entre autres), des doctorants, des bibliothécaires, des professionnels de la culture et des étudiants, mais aussi de simples citoyens engagés. Des figures reconnues comme Yves Beauchemin, Larry Tremblay, Nicole Brossard, Denys Arcand, Suzanne Lebeau ou Marie Laberge participent au mouvement.

Un projet contesté

Précédemment, les spécialistes des bibliothèques Marie D. Martel et Carol Couture tiraient la sonnette d’alarme : la vente des terrains de la Grande Bibliothèque (BAnQ) à Hydro-Québec soulève, selon eux, des « préoccupations majeures ».

Le projet suscite en effet « de très nombreuses critiques », selon les propres termes de Graham Fox, vice-président aux affaires publiques d’Hydro-Québec. Une lettre de résidents du Quartier latin a été adressée au gouvernement pour lui demander de revenir sur cette décision.

Hydro-Québec a officialisé l’acquisition des terrains verts attenants à la Grande Bibliothèque pour un montant de 22 millions de dollars, incluant le jardin d’art et de lecture où se dresse une statue de Dany Laferrière. Ce site est destiné à accueillir un poste de transformation électrique de 315.000 volts, même si, selon l’entreprise, « seule une petite portion de ce jardin sera conservée ».

Le nouveau poste, dont la mise en service est prévue pour 2030, nécessitera six années de travaux et devra encore être soumis à une évaluation par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Le poste actuel, construit en 1968 au pied de la côte Berri, est jugé difficilement modernisable car cela supposerait des connexions avec un autre bâtiment, une solution « que l’on n’applique jamais à Hydro-Québec », précise l’ingénieur Pascal Monette, responsable du projet.

Selon des documents obtenus par Le Devoir, le conseil d’administration de BAnQ avait voté à l’unanimité en faveur de la cession des terrains dès le 22 juin 2022. Le lendemain, le gouvernement du Québec annonçait un projet de rénovation majeure de la bibliothèque Saint-Sulpice, destinée à devenir la Maison de la chanson, financée partiellement grâce à cette vente. En 2024, le coût total du projet est estimé à 48,5 millions de dollars.

Le 23 mars 2023, une nouvelle résolution du CA de BAnQ autorisait l’acceptation de l’offre d’Hydro-Québec, sans que le montant ne soit précisé. Le terrain public cédé, d’une superficie de 6000 m², comprend l’ensemble des espaces verts adjacents ainsi que 75 % du jardin d’art et de sculpture. Le vice-président de BAnQ, Gaston Bellemare, justifie l'opération par une « offre généreuse » de la part d’Hydro-Québec.

Parmi les inquiétudes soulevées figure l’intégration prévue de deux étages d’entreposage d’archives au sein même du futur poste électrique, une solution jugée incertaine sur le plan technique. Marie D. Martel et Carol Couture rappellent que la conservation d’archives impose des normes strictes en matière de température, d’humidité et de sécurité, difficilement compatibles avec l'environnement d'une installation électrique.

Concernant l’utilisation des fonds pour le projet de la Maison de la chanson, ils critiquent l’abandon de la vocation initiale de la bibliothèque Saint-Sulpice, au détriment des services destinés aux adolescents, un public que BAnQ a historiquement du mal à intégrer, aggravant ainsi la disparition d’espaces qui leur étaient dédiés.

Plus largement, ils estiment que cette vente contredit les principes des bibliothèques contemporaines, qui intègrent des espaces verts et des lieux de quiétude indispensables au bien-être, à la lecture et aux activités sociales. Remplacer ces espaces par une infrastructure industrielle remettrait en cause l'engagement écologique de BAnQ et ses objectifs de développement durable. Enfin, ils soulignent l’abandon progressif des espaces d’exposition, qui réduit la médiation culturelle à de simples micro-expositions, rendant leur accès plus difficile pour le public.

Crédits photo : Terrain derrière la BANQ où Hydro-Québec veut ériger son poste électrique Berri-2 (Sauvons le Parc BAnQ !)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com