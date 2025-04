Anne-Laurence Monéger nouvelle Directrice Générale de Dunod (Hachette)

Anne-Laurence Monéger est titulaire d'un DEA en droit des affaires et droit économique de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ainsi que du CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat).

Elle débute sa carrière en 1996 chez Dalloz, avant de rejoindre LexisNexis en 2001, où elle occupe diverses fonctions éditoriales et stratégiques, dont celle de Directrice éditoriale Livre puis Directrice de l’activité Notaires, avant d’être promue Directrice Éditoriale en 2022.

Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée d’accompagner la croissance de Dunod en consolidant son positionnement stratégique et en adaptant ses actions aux mutations du marché. Une attention particulière sera portée à l'innovation éditoriale, afin de répondre aux défis constants d'un secteur en pleine évolution.

Dunod, acteur reconnu dans les domaines des sciences et de l’entreprise, l'est également dans les sciences humaines et sociales, notamment en psychologie, psychanalyse et histoire. Avec un catalogue de 8000 titres et environ 700 nouveautés par an, la maison publie sous les marques Dunod, Armand Colin, InterÉditions et Maxima.

Son offre couvre un large éventail de savoirs, de l’enseignement supérieur à l’accompagnement professionnel, en passant par la culture générale et la vie pratique. Dunod a également investi récemment le secteur de la formation professionnelle.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com