Émission spéciale : La Grande Librairie voyage partout en France

Depuis bientôt vingt-cinq ans, Marie-Hélène Lafon explore la réalité sensible d’un monde paysan en pleine mutation. C’est dans son Cantal natal, là où elle puise son inspiration, qu’elle nous a donné rendez-vous ! Elle vient de publier Vie de Gilles (éditions du Chemin de fer, avec Denis Laget) où l’on retrouve les protagonistes de son précédent roman, Les sources (Buchet Chastel). L’histoire d’un frère et d’une sœur et de la relation qu’ils entretiennent avec la ferme familiale, entre devoir et attachement.

Deuxième étape de notre vagabondage littéraire : La Comelle, au Sud du Parc Régional naturel du Morvan, où vit la romancière Sandrine Collette depuis une dizaine d’années. Dans ses livres, l’autrice de Madelaine avant l’aube (JC Lattès) donne vie à des personnages en marge de la société et en prise avec leurs instincts les plus essentiels. Une invitation à renouer avec ce qu’il y a en nous de plus sauvage.

C’est au cœur du Quercy, son berceau familial et littéraire, dans le département du Lot et sur les traces de sa grande saga La rivière espérance (Robert Lafont/Pocket) que nous fera flâner le prolifique et proverbial Christian Signol ! Auteur d’une œuvre monumentale écoulée à plusieurs millions d’exemplaires, cet amoureux du vivant continue de ressusciter le passé de nos campagnes et de s’interroger sur l’avenir du monde paysan.

Ce monde paysan que saisit avec vivacité la jeune Mathilde Beaussault dont le premier roman, Les Saules (Seuil) nous a impressionnés ! L’histoire du meurtre d’une jeune fille qui révèle et exacerbe les tensions au sein d’une petite commune bretonne. Elle nous ouvrira les portes de l’ancienne ferme familiale à Plénée-Jugon, dans les Côtes-d’Armor, lieu qui a irrigué son imagination et nourrit son écriture.

Nous prendrons ensuite la direction… du bout du monde ! C’est ainsi que l’on nomme un hameau à 1600 mètres d’altitude, au bout d’un sentier enneigé, dans la vallée du Vénéon, sur le Massif des Écrins, en Isère, où l’on rejoindra l’un de nos plus grands auteurs de bandes dessinées, à qui l’on doit la série des Transperceneige (Casterman) ou encore La dernière reine (Casterman) : Jean-Marc Rochette !

Enfin, le grand écrivain de Corrèze, Pierre Bergounioux s’adressera à vous, droit dans les yeux, lui qui en quarante ans d’écriture, dans ses Carnets de notes ou au gré de si beaux livres tels que Miette, n’a cessé de témoigner de ce qu’est et de ce qu’a été la ruralité.

On fera aussi escale à Château Sur Allier, dans le Bourbonnais, fief de Bruno Hennriques, conteur surnommé « L’Ogre aux livres », qui s’est donné pour mission de transmettre la mémoire de nos littératures orales et rurales.

Et puis on vous proposera une rencontre avec une écrivaine publique, Anne Merucci. Installée à Courcelles-Chaussy, en Moselle, elle ravive elle aussi une tradition et une mémoire en proposant aux particuliers d’écrire et de partager leur histoire.

Notre libraire de la semaine nous vient du village d’Osses, dans le Pays basque. Charlotte Rousseau anime avec passion sa librairie-café, Menta !

Rendez-vous sur France 5, à 21h.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com