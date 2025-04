Jordan Bardella : qui veut inviter l'extrême droite à dîner ?

Contacté par ActuaLitté, l’éditeur indique qu’il est encore trop tôt pour dévoiler davantage d’informations, qu’il s’agisse des « Français travailleurs » interrogés, ou des attentes suscitées par le succès de Ce que je cherche, écoulé à 200 540 exemplaires selon Edistat.

On sait, pour le moment, ce que le politicien a partagé au Parisien : depuis plusieurs mois, il se rend « discrètement » au domicile des Français qu’il souhaite mettre en avant, afin de réaliser de longs entretiens : « Un journal intime, pas le mien, mais celui des Français », explique-t-il.

Et d'être formel : « C’est une ode à la France du travail, aussi bien celle qui souffre, qui a des difficultés, que celle qui réussit et fait le rayonnement de la France. Bien souvent, ce sont des rencontres qui ont pu me marquer ces dix dernières années, des gens qui ont pu nous écrire et dont le parcours est évoquant. »

Il part du principe « que les gens se confient à Marine ou moi comme ils ne se confieront jamais à personne d’autre », ce qui laisse entendre que « les Français » choisis sont, a minima, disposés à rencontrer celui qui pourrait être le futur candidat du parti d’extrême droite à la prochaine présidentielle...

Valéry Giscard d’Estaing, alors président de la République, avait instauré une pratique inédite : Dîner chez les Français. Lancée en 1975, cette initiative visait à rapprocher l’image présidentielle du quotidien des citoyens, en rompant avec la distance protocolaire qui caractérisait ses prédécesseurs. VGE voulait se montrer en président « moderne », « accessible » et à l’écoute du peuple. Après les « Dîners chez les Français », voici venu le temps des portraits chez les électeurs. Une autre façon, tout aussi calculée, de soigner son image de présidentiable, en déjeunant cette fois... sur papier ?

Si le jeune ambitieux invoque habilement « Marine » avec lui, ce nouvel ouvrage ressemble bien à celui d'un futur candidat. Le 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée à quatre ans de prison et cinq ans d’inéligibilité, avec exécution provisoire, compromettant sa candidature pour la présidentielle 2027. Récemment, Jordan Bardella a affirmé, toujours auprès du Parisien, qu’il serait candidat à la présidentielle de 2027 si Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics, restait inéligible en appel.

Storytelling présidentiel ?

Si Ce que je cherche a été un succès de librairie, jusqu'à permettre à son auteur d'être invité à un déjeuner entre best-sellers, il n’en a pas moins suscité son lot de polémiques... D'abord sur son écriture : le journaliste Jean-François Achilli, soupçonné d’avoir participé à la rédaction de l'ouvrage, a été licencié par Radio France pour « manquements répétés aux obligations déontologiques relatives aux collaborations extérieures ». Depuis les révélations du Monde en mars 2024, il dément toute implication dans l’écriture de l'autobiographie du président du RN.

Côté chiffres aussi, il y a eu controverse : le Rassemblement national a en effet proposé à ses adhérents à partir du 29 novembre 2024, à l'occasion des fêtes, un exemplaire du livre de Jordan Bardella en échange de tout don de 50 euros ou plus. Cette opération pourrait contrevenir à la législation sur la défiscalisation des dons, ainsi qu'à la loi Lang relative au prix unique du livre.

En effet, pour conserver l'avantage fiscal, les biens offerts en contrepartie doivent présenter une valeur « faible » au regard du montant du don, ce qui n'était pas le cas ici : l'ouvrage est vendu 22,90 euros, soit un montant important par rapport au seuil de 50 euros. Cette pratique pourrait également être assimilée à une vente à prime, interdite pour les livres neufs selon la loi Lang. Pris en défaut, le RN avait rapidement retiré l’offre de son site internet.

Le 28 octobre 2024 cette fois, Mediatransports annonçait le refus d'afficher la publicité pour Ce que je cherche, invoquant une atteinte aux « principes de neutralité » de sa charte. Prévue sur 581 panneaux en France, la campagne a été annulée en raison d'un visuel jugé trop politique. Jordan Bardella avait dénoncé sur X une « censure », quand la SNCF précisait qu'elle ignorait que le visuel concernait l'homme politique.

Fayard avait finalement saisi la justice. Le Tribunal des activités économiques de Paris a jugé, le 8 avril 2025, que Mediatransports avait commis une « inexécution fautive du contrat ». Le visuel fourni « ne présente pas de caractère politique, syndical, confessionnel », a souligné le tribunal. Ainsi, Mediatransports « s’est engagée en toute connaissance de cause » en signant l’ordre publicitaire du 21 octobre 2024.

La régie a été condamnée à payer 5000 euros de frais à Hachette Livre, mais pas de dommages-intérêts ni d’exécution forcée de la campagne. MediaTransports a affirmé que « la condamnation ne porte que sur la procédure », quand Fayard a répliqué que « la justice a renforcé le principe de liberté d’expression ». « La campagne n’aurait pas dû être censurée », a insisté l'éditeur.

Reste une tournée nationale justifiée par son premier ouvrage, et une belle opération d'image. Avec son nouveau livre attendu à l’automne, Jordan Bardella soigne son storytelling, poursuivant patiemment sa conquête des « français travailleurs », en attendant les présidentielles 2027 ?

