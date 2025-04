Hommage à Sara à la BnF : le langage du papier déchiré

Réalisée à partir du don effectué par l’artiste en 2022 au Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ), l’exposition présente une sélection de plus de 80 planches originales et dessins préparatoires issus de ses albums emblématiques.

Autrice et illustratrice ayant signé près de quarante albums, le plus souvent sans texte, Sara revendiquait un langage propre : « Mes images n’illustrent pas, elles sont le texte. Déchirer du papier, c’est un langage. » (Entretien avec J. Kotwica, La Revue des livres pour enfants, avril 2026)

Dans les années 1970, alors maquettiste dans la presse, Sara commence à composer, chez elle, des tableaux en papiers déchirés, développant un art remarquable du cadrage et de la mise en page. En 1990, elle publie son premier album sans texte, À travers la ville, chez Épigones. Fidèle à cette technique qui deviendra sa signature, elle publiera entre 1990 et 2018 une quarantaine d’albums chez plus de seize éditeurs différents, œuvres souvent récompensées et exposées.

Le don à la BnF

En 2022, Sara fait don au Centre national de la littérature pour la jeunesse de 533 originaux et études préparatoires, couvrant 21 de ses albums majeurs, depuis À travers la ville (1990) jusqu’à La Traque (2018).

Sara, À quai - 2005 - BnF, département Littérature et art

Les œuvres combinent diverses techniques : papiers déchirés, dessins au crayon, feutre, encre, gouache, toujours centrées sur le langage du papier. Ce don comprend également À quai, un court-métrage de 4 minutes réalisé en 2005 avec Pierre Volto, projeté dans le cadre de l’exposition.

Quand on déchire, on pose les formes les unes à côté des autres, on va de page en page, on fait avancer son personnage, et en même temps viennent des foules d’émotions, de souvenirs, de sensations, et l’histoire naît en même temps qu’on déchire.

(Cycle des Visiteurs du soir, CNLJ, décembre 2009)

Une grammaire visuelle riche

Sara plaçait l'image au cœur du récit, laissant une grande part d'interprétation au lecteur. Refusant l’illustration classique, elle utilisait ses papiers soigneusement choisis pour proposer une narration émotionnelle et visuelle, donnant vie à ses personnages humains ou animaux. Ses albums, tels Éléphants (2006), Enchaîné (2007) ou La Revanche du clown (2011), déploient une esthétique précise et une grande sensibilité.

Au fil de son œuvre, Sara a constitué une véritable grammaire du papier, en introduisant des motifs et des figures récurrentes.

On retrouve par exemple la femme en rouge et le chien jaune dans Mon chien et moi (1995) et À quai (2005), ou encore le chat solitaire de La Nuit sans lune (1994) et Le Chat des collines (1998). Elle joue sur des structures graphiques fortes : lignes verticales (barreaux, troncs, colonnes) ou formes courbes (nuages, bulles, astres), pour exprimer des émotions subtiles. Ses albums, simples en apparence mais profonds, abordent des thèmes universels : solitude, rencontres, liberté, deuil, destinés aux enfants comme aux adultes.

Revisiter les contes et les textes classiques

Sara a également illustré des textes majeurs, renouvelant leur approche par ses compositions originales. Elle a notamment revisité les Métamorphoses d’Ovide (2007) et les Fables de La Fontaine (2012), mais aussi les contes Blanche-Neige (2014) et La Barbe bleue (2016), avec un regard contemporain, tout en respectant leur charge symbolique.

À LIRE - De Paris à Doha, la BnF tisse un pont culturel avec le monde arabe

Le commissariat de l’exposition est assuré par Corinne Bouquin, Ghislaine Chagrot et Clarisse Gadala, chargées de collections en littérature de jeunesse au Centre national de la littérature pour la jeunesse, département Littérature et art de la BnF.

Sara, Blanche-Neige, 2014. Sara - Département Littérature et art, BnF

Crédits photo : Sara, Le Loup, 2000 (Sara - Département Littérature et art, BnF)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com