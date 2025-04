L’absent de Marie Sizun : "Un beau rêve de chagrin et de culpabilité"

Ils se sont rencontrés jeunes professeurs en Allemagne, puis elle l’a suivi en Belgique. Mais en Belgique, l’autre femme le rejoint, et cela devient insupportable à vivre, alors, la narratrice part pour Paris et leur relation ne sera faite que de retrouvailles et de départs, de voyages en train, de sms, d’appels, d’attente.

V. décède et la narratrice écrit, elle le raconte, pour le faire revivre, pour que cette absence endurée entre deux rendez-vous ne soit pas définitive.

Écriture entre souvenirs tendres, culpabilité et chagrin, le tout servi par une écriture sensible et délicate. Une question s’impose : qui est-on lorsque l’amant disparaît ? La narratrice ne peut être veuve, ne peut partager son chagrin sur un amour silencieux, caché, elle ne peut pas exposer un changement de statut puisque rien n’était officiel.

Marie Sizun nous offre un roman intimiste, confidentiel, une narration habitée par le silence et ses mystères qui entourent V., l’absent c’est une place vide qu’occupe tout entier celui qui n’est plus, et cette place est une présence de chaque instant car tout ramène toujours à l’être aimé.

Marie Sizun nous a révélé que l’écriture a commencé lors de son retour à Paris « J’avais besoin de noter, puis de de mettre en ordre, créer des chapitres, et c’est devenu un livre ». Pour elle, l’amour qu’ils se portaient les rendaient « immortels : je ne nous ai pas vu vieillir, on se croyait jeune et ça été un choc d’apprendre sa mort ».

Cette relation se vivait dans l’instant, Marie Sizun se définie comme une « amie amante » et nous a confié la fragilité de cette relation, la joie des retrouvailles et du mystère que V. entretenait sur son autre vie. Son roman nous enseigne qu’il n’y a pas de recette au bonheur ni de modèle : « notre relation s’est construite au dépend de nos vies ».

Pour terminer, la romancière, écrire sur l’absent était une manière de le faire revivre mais « c’est aussi une marche vers l’oubli, on referme le livre. C’est une histoire qui se termine mais on ne nie pas ce qui s’est passé».

L’absent est un roman sensible qui débute par de l’émotion qui suit la disparition, puis peu à peu, cède à une forme de témoignage sur une relation « où rien n’était établi et ce qui la rendait de fait fragile et qui échappait à la raison ». Marie Sizun ajoute qu’elle a vécu cette relation « comme si j’avais bu un philtre d’amour, nous avons vécu une histoire d’amour forte, une histoire merveilleuse ».

L’absent prouve qu’il y a bien des amours heureux et que chaque relation est unique. L’absence de V. est la prolongation de son silence lors de leur relation, silence qu’il aimait parfois entretenir pour donner du mystère. Que se cachait-il derrière ces silences ? Marie Sizun le ne saura jamais car les morts emportent avec eux des questions auxquelles personne n’aura de réponses… et c’est peut-être là que commence le roman.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com