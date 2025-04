Shoot the Book ! 2025 : Cannes déroule le tapis rouge au livre

L’événement dédié aux passerelles entre littérature et audiovisuel fait son grand retour au cœur du Marché du Film du Festival de Cannes, les 15 et 16 mai 2025. Organisé par la SCELF (Société Civile des Éditeurs de Langue Française) en partenariat avec le Marché du Film, et avec le soutien du Centre National du Livre (CNL) et de l’Institut français, Shoot the Book ! a pour ambition de rapprocher éditeurs internationaux et professionnels de l’audiovisuel.