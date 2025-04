Superman : la famille de Joe Shuster peut-elle faire plier Warner ?

Personnage sorti de l'imaginaire du scénariste américain Jerry Siegel et du dessinateur canadien Joe Shuster en 1933, Superman, alias Clark Kent, ou Kal-El de son vrai nom, n'apparaitra qu'en 1938 dans Action Comics, revue publiée par la maison Detective Comics. Ce héros surpuissant bouleversera la culture populaire, en imposant la figure du super-héros et quelques-uns de ses codes.

L'éditeur de la revue, pour sa part, est devenu DC Comics, un des deux mastodontes du secteur de la bande dessinée outre-Atlantique. Filiale de Warner Bros. Discovery, son catalogue fait l'objet d'exploitations multiples, aussi bien du côté du cinéma et de l'audiovisuel que des jeux vidéo ou des produits dérivés.

Superman n'échappe pas à la règle, d'autant plus qu'il reste, avec Batman et Wonder Woman, un des personnages les plus populaires de l'écurie DC Comics. Après plusieurs échecs au cinéma (Aquaman 2, The Flash, Joker : Folie à Deux), l'homme d'acier porte sur ses épaules le destin des films DC chez Warner Bros., ou presque.

James Gunn, auréolé de son travail sur Les Gardiens de la Galaxie (côté Marvel) et The Suicide Squad (chez DC, déjà), est devenu l'homme providentiel de Warner Bros. depuis 2022. Aux côtés du producteur Peter Safran, il doit porter une nouvelle ère pour le DC Universe, plus rentable et mieux accueillie par la critique et le public.

Superman, réalisé par James Gunn, justement, doit ouvrir cette nouvelle phase, dès l'été (la sortie française est prévue pour le 9 juillet 2025). Avec son budget de plusieurs centaines de millions $ — au moins 300 millions, selon The Business Journal —, le long-métrage représente un enjeu de taille pour le studio.

Une « infraction directe » ?

Fin janvier 2025, les ayants droit de Joe Shuster annoncent le dépôt d'une plainte contre Warner Bros. Discovery et sa filiale DC Comics, assurant que les deux entités ne sont plus titulaires des droits d'exploitation du personnage en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande.

Ainsi, Mark Warren Peary, neveu de Joe Shuster et exécuteur testamentaire, réclamait « des dommages-intérêts et des mesures d'injonction contre la violation continue des droits d'auteur par les défendeurs ». D'après la plainte, Shuster et Siegel avaient cédé les droits mondiaux sur le personnage à DC en 1938 pour une centaine de dollars.

Mais les ayants droit de Shuster font à présent valoir une disposition de la loi britannique qui rendrait caduque de tels accords 25 ans après la mort de l'auteur : « Shuster est mort en 1992 et Siegel en 1996. Selon la loi, les droits d'exploitation à l'étranger des créations de Shuster sont revenus à ses ayants droit en 2017 dans la majorité de ces territoires (et en 2021 au Canada) », soulignait la plainte déposée auprès d'un tribunal new-yorkais, citée par Deadline.

Cette disposition du Copyright Act de 1911 fut ensuite abolie par celui de 1956, à l'exception des cessions de droit accordées avant 1957. Les ayants droit de Joe Shuster affirment donc que cette disposition légale de la première partie du XXe siècle s'applique bien au cas du créateur.

Un tribunal incompétent

Au moment du dépôt de plainte, Warner Bros. Discovery avait évidemment, par la voix d'un porte-parole, remis en cause « la légitimité de cette action en justice ». Cette dernière menaçait le bon déroulement de la distribution de Superman dans les territoires cités, dans une certaine mesure. A priori, les ayants droit de Shuster n'auraient pas d'intérêt à interdire définitivement la diffusion du film, mais plutôt à exiger un accord financier plus favorable pour l'exploitation du personnage cocréé par leur ancêtre.

Pour obtenir une position plus confortable en vue des négociations, le plaignant réclamait malgré tout à la justice une injonction, pour interdire à Warner Bros. Discovery d'exploiter Superman sur les territoires en question.

La cour new-yorkaise sollicitée a toutefois mis un coup d'arrêt à la procédure, ce jeudi 24 avril, en se déclarant incompétente pour trancher, rapporte Variety. Dans la foulée, pas découragé, Mark Warren Peary a de nouveau porté plainte, toujours à New York, mais cette fois auprès d'un tribunal d'État qui pourrait, selon son avocat Marc Toberoff, intervenir à l'international en vertu de la Convention de Berne sur le droit d'auteur de 1886.

Pour l'instant, la défense du neveu de Shuster ne compte pas porter plainte dans les territoires concernés, précise encore Variety. Rappelons que le personnage doit lui-même entrer dans le domaine public en 2034, date à laquelle il sera possible de l'exploiter, sous certaines réserves, sans l'autorisation des héritiers de l'auteur.

Soulignons que, depuis des années, la famille de Joe Shuster revendique la récupération des droits sur Superman à la Warner. Au début des années 2010, une plainte avait ainsi été déposée, pour la titularité sur le territoire américain, cette fois. La justice avait débouté les héritiers de Shuster, en rappelant qu'un accord signé en 1992 par la sœur de Shuster, Jean Peavy, restait considéré comme définitif et valide.

Photographie : Image tirée du film Superman, de James Gunn (2025)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com