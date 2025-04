Les Requins Marteaux, un des piliers de la BD alternative, en danger

Installées à Bordeaux, nées à Albi en 1991, les éditions Les Requins Marteaux émettent un SOS : « Le secteur de l'édition alternative est dans la tourmente et Les Requins Marteaux sont gravement concernés », indique un message publié sur les réseaux sociaux de la structure. Celle-ci a « déjà traversé des tempêtes, mais jamais au point de ne plus pouvoir éditer de nouvelles bandes dessinées », souligne une page de collecte ouverte sur le site HelloAsso.

« Les Requins Marteaux est une maison d'édition qui est fragile, comme d'autres éditeurs de bandes dessinées, et 2024 a été une année particulièrement difficile, avec beaucoup de réimpressions, moins de nouveautés et des ventes qui ont globalement été mauvaises », nous indique Elsa Bourgain, chargée de la coordination éditoriale et des relations publiques de la maison.

Un palier de 15.000 € a été fixé à l'opération de financement, somme destinée à assurer l'impression de multiples nouveautés : Le langage des oiseaux d’Agathe Halais, mais aussi les suites de Paz et Polly de Juliette Bensimon Marchina, Les silencieux de Camille Lavaud et Bark de Simeon Van den Ende. Des réimpressions sont par ailleurs au programme, ainsi que plusieurs expositions.

La somme de la collecte est bien sûr inférieure aux besoins, mais sécuriserait la publication des titres ci-dessus, « des projets déjà engagés avec les autrices et les auteurs ». La dernière nouveauté au catalogue des Requins Marteaux remonte au mois d'octobre 2024 : la banque de la maison lui annonce alors que le découvert ne sera plus autorisé l'année suivante. « Il était important, parce qu'il nous permettait d'avoir une sorte de soupape pour imprimer les ouvrages et continuer notre activité », souligne Elsa Bourgain.

La structure associative compte trois salariés, embauchés depuis 3 à 10 ans : un maquettiste, Pierre Pouységur, qui assure aussi des missions de communication, une administratrice, Jessica Ramanankatsoina, et Elsa Bourgain, donc, à la coordination éditoriale.

La BD alternative dans la tourmente

L'alerte lancée par Les Requins Marteaux sonne comme un écho d'autres difficultés rencontrées par des éditeurs de bande dessinée, ces derniers mois. En 2024, la maison d'édition Cornélius, qui se situe sur le même créneau d'un 9e art indépendant et underground — et se trouve également à Bordeaux —, avait elle aussi appelé à la générosité populaire pour se sortir d'une mauvaise passe.

Toutes deux représentantes de la « contrebande », mouvement récemment étudié par l'auteur de BD Morvandiau, auteur d'une thèse sur le sujet, les maisons sont heurtées de plein fouet par plusieurs phénomènes. Hausse des coûts de production, concentration éditoriale, production plus importante dans le secteur de la BD et baisse du pouvoir d'achat ont fragilisé leurs chiffres d'affaires.

« La situation actuelle est à nouveau très tendue et la situation compliquée pour nombre de ces maisons. En trente ans, la surproduction a été imposée par une industrie soumise à la logique globale des conglomérats et du profit immédiat », résumait ainsi Morvandiau dans un entretien sur le sujet.

« En 2024, nous avons essuyé énormément de retours d'ouvrages », remarque Elsa Bourgain. « Les libraires sont eux aussi en grande difficulté, et la surproduction d'ouvrages ne leur laisse plus de place pour stocker et présenter les livres. » Les ventes du fonds de la maison, notamment les titres de Winshluss [par ailleurs président des Requins Marteaux, NdR], Anouk Ricard [Grand prix de la ville d'Angoulême en 2025], d'Aude Picault ou encore d'Elizabeth Pich seraient toujours satisfaisantes, mais une nouveauté moins dynamique aurait désormais des conséquences lourdes pour l'équilibre économique de la maison.

Les mises en place des titres de la maison, dans les librairies, sont également moins nombreuses, « mais plus longues dans la durée », relève Elsa Bourgain. « Nous avons aussi un travail à faire : la nouvelle génération de libraires connait moins nos titres du fonds », estime-t-elle. Afin d'assurer une visibilité à la maison, malgré le ralentissement du catalogue, Les Requins Marteaux poursuivent leurs expositions, notamment « Rage », au Couvent des Prêcheurs, à Aix-en-Provence, jusqu'au 3 mai prochain, ou à la Fabrique Pola, où se trouve son siège.

D'autres maisons indépendantes, plus récentes mais dont la ligne éditoriale est aussi tournée vers une création alternative, ont essuyé quelques vents contraires ces derniers temps : citons les éditions Rouquemoute, mais aussi Ici Même ou encore The Hoochie Coochie.

Au sein du Syndicat des Éditeurs Alternatifs (SEA), dont sont membres Les Requins Marteaux, « une réflexion est en cours » sur la situation des éditeurs BD, nous confirme Elsa Bourgain. « Une sorte de bilan doit être établi, mais tout le monde y partageait les observations sur les faibles ventes et les retours plus importants. »

Photographie : détail du logo de la maison d'édition Les Requins Marteaux

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com