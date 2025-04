Après la scission, Vivendi fait le bilan de son premier trimestre 2025

L'actif net réévalué (ANR) - la valeur réelle d'une entreprise, après avoir actualisé ses biens et déduit ses dettes -, atteint 5,2 milliards € au 31 mars 2025, soit une progression de 7,8 % par rapport au 31 décembre 2024.

Quant à l’endettement financier net, ajusté du prêt accordé à Lagardère, il s’élève à 1,660 millions € au 31 mars 2025. Ce montant est calculé avant l’encaissement de 684 millions € résultant de la cession d’une participation de 15 % des actions dits ordinaires (représentant 10,77 % du capital) de TIM à Poste Italiane, contre 2,072 millions € au 31 décembre 2024.

Sachant que pour l’année 2024, Vivendi a enregistré un chiffre d’affaires de 297 millions €, en recul de 4,9 % par rapport à l’exercice précédent. Le groupe affichait également une perte nette de près de 6 milliards d’euros, contrastant fortement avec un bénéfice net de 405 millions € enregistré en 2023. Une chute massive qui s’explique principalement par la sortie du périmètre de consolidation de Canal+, Havas et Louis Hachette Group, générant une perte comptable de 5,875 milliards €.

Le 9 décembre 2024, l’assemblée générale de Vivendi a approuvé le projet de scission du groupe en trois entités distinctes : Canal+, Havas et Louis Hachette Group - qui regroupe Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail et Prisma Media -. Ces trois sociétés ont été introduites en Bourse le 16 décembre 2024. Pour la famille Bolloré, actionnaire à hauteur de 30 % de Vivendi, cette opération représente une économie fiscale estimée à 535 millions €. Une optimisation qui repose sur l’application d’un régime fiscal avantageux, qui considère deux tiers des actions Canal+ et Hachette distribuées comme des remboursements d’apports non soumis à imposition.

Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire, déclarent : « 2025 marque pour Vivendi un nouveau chapitre et une année de réinvention, suite à la scission du Groupe réalisée en décembre dernier. »

Et de compléter : « Dans le cadre d’une gestion dynamique de ses participations, Vivendi a choisi au cours de ce premier trimestre de recentrer ses activités sur les secteurs des contenus, des médias et du divertissement. Le désengagement du secteur des télécoms a permis la cession de l’essentiel de notre participation dans TIM, entraînant une réduction significative de notre endettement financier net. Parallèlement, Gameloft a poursuivi la réorientation de ses activités pour équilibrer la présence de ses jeux entre les segments PC/console et mobile, conformément à la stratégie de transformation conduite depuis plusieurs années. »

Au premier trimestre 2025, Gameloft a réalisé un chiffre d’affaires de 68,5 millions €, réparti entre 31,9 millions € pour le segment PC/consoles et 33,3 millions € pour le segment Mobile, soit une progression de +0,6 % en données publiées et de +0,3 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2024. Le segment PC/console représente désormais 46 % du chiffre d’affaires total, en hausse de 13,5 % à taux de change et périmètre constants, tandis que le segment Mobile pèse 49 %, en recul de 10,5 % sur la même base.

Les cinq meilleures ventes sont Disney Dreamlight Valley, Asphalt Legends Unite, Disney Magic Kingdoms, March of Empires et Disney Speedstorm, représentant 56 % du chiffre d’affaires. En parallèle, Gameloft a lancé Carmen Sandiego en janvier sur Netflix, puis en mars sur PC/console, suscitant l’enthousiasme avec plus de 50 articles dans la presse spécialisée, saluant la fidélité du jeu à l’original.

Le Conseil de surveillance, sous la présidence de Yannick Bolloré, a par ailleurs pris acte des démissions anticipées de Michèle Reiser, Cyrille Bolloré et Sébastien Bolloré, a coopté Laure Delahousse (membre indépendante) et Philippe Labro.

Au premier trimestre 2025, Louis Hachette Group enregistre de son côté un chiffre d’affaires consolidé de 2,047 milliards €, en hausse de 5,0 % (+4 % en données comparables). Lagardère Publishing progresse de 8 % à 623 millions €, tiré par le succès des best-sellers et des jeux de société (+13 %).

Prisma Media, en revanche, affiche une baisse de -3,2 %. Les performances sont particulièrement fortes en Amérique du Nord (+28 %) et en Europe de l'Est (+14 %). La France représente 22 % du chiffre d’affaires, en léger recul. Par ailleurs, deux filiales du groupe font l’objet d’un redressement fiscal pour un montant total de 196,4 millions €. En 2024, Louis Hachette Group avait généré 9,235 milliards € de chiffre d’affaires.

En outre, la holding fait face à deux redressements fiscaux : 189,9 millions € pour Lagardère Media, lié à une moins-value contestée, et 6,5 millions € pour Hachette Livre, concernant une erreur de TVA sur la période 2021-2024.

Parallèlement, la Cour d’appel de Paris a annulé une décision de l’AMF sur la scission de Vivendi, estimant que Vincent Bolloré contrôle effectivement le groupe, contrairement au jugement initial. Ce réexamen pourrait aboutir à des dédommagements pour les actionnaires minoritaires. Vivendi, qui rappelle un taux d’approbation de 97,5 %, se dit néanmoins « confiant » dans sa stratégie.

À LIRE - Filiales de Hachette : “La direction est silencieuse, les salariés s'organisent”

« Vivendi dispose aujourd’hui d’un portefeuille d’actifs de grande qualité et d’un bilan solide, malgré un contexte économique et boursier agité et incertain. Nous restons convaincus que la scission opérée fin 2024 créera de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes », concluent Yannick Bolloré et Arnaud de Puyfontaine.

Photographie : le siège de Vivendi, avenue de Friedland à Paris (GKRafly7, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com