Qimmik : faire vibrer le passé

Amoureux, jeunes et fougueux, Saullu et Ulaajuk ne sont pas seuls pour sillonner ce territoire sauvage à la fois merveilleux et traître. Pour les accompagner, leurs Quimmiit, ces chiens d’attelage pleins de ressources et de courage, tout simplement indispensables à leur survie.

Cette petite famille mène un quotidien articulé autour de la chasse, la pêche, la confection de vêtements et d’outils essentiels, ou encore la construction d’un igloo une fois venu l’hiver. Leur vie est rythmée par le temps, les facéties du ciel et le mouvement des caribous et des belougas. La peur de manquer de nourriture côtoie le bonheur d'être aimé et compris par l’autre, malgré la fragilité de leur existence au milieu de la toundra.

Ensemble et libres, ils vivent en harmonie avec leur environnement, remerciant chaque animal pour son sacrifice – qui leur permet de manger ou de s’habiller. Ils ne se doutent pas une seule seconde de la réalité vécue par les autres autochtones, plus au sud. Là-bas, les autorités canadiennes regroupent de force les membres de ce peuple nomade dans des villages, mettant un terme abrupt à un mode de vie millénaire. Sédentarisés, brimés, les voici désormais coupés de leurs traditions, de leurs croyances.

Dans les années 2020, le pays a bien changé. Eve Beaulieu, jeune avocate à Montréal, semble avoir le don d’acquitter tous ses clients. La jeune femme est soudain chargée de défendre un sans-abri Inuk soupçonné du meurtre de deux anciens policiers. Seul problème : l’homme est complètement muré dans un mutisme têtu et presque solennel. Afin de dénicher des éléments qui pourraient l’aider dans la défense de son client et élucider ce mystère, elle se lance dans une enquête. Est-elle seulement prête à découvrir la vérité ? Que pourrait-il y avoir de plus derrière l'histoire d’un peuple tout entier ?

Des chapitres courts viennent rythmer ce récit, permettant de faire des allers-retours entre une époque et une autre. Si le lien qui existe entre les deux points de vue du roman n’est pas une si grande surprise, la conclusion de cette histoire n’en reste pas moins émouvante. Il est facile d'apprécier la justesse avec laquelle Michel Jean se penche sur une tragédie véridique sans pour autant tomber dans un pathos démesuré.

Le résultat : un roman touchant, qui permet à toute une culture d’occuper le devant de la scène. Ode à un peuple qui a été obligé de se battre pour subsister, Qimmik est aussi un hommage à la nature époustouflante du Grand Nord canadien. Tout particulièrement à travers la figure de ces magnifiques chiens nordiques, compagnons loyaux et puissants.

« Sur ce continent longtemps oublié, les humains vivent avec leurs qimmiit, leurs chiens. Des chiens gros, forts, résistants et fidèles. Depuis cinq mille ans, l'inuktitut et le jappement des qimmiit résonnent dans le Nunavik. La vie y est cruelle. Mais c’est ce qui la rend belle. Précieuse. » - Extrait de Qimmik, de Michel Jean

Une lecture nécessaire.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com