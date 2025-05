C'est bien fermé là-haut ? : lorsque la maladie gagne

« Cette maladie fait peur. Avant le diagnostic, on ne disait pas son nom, aujourd'hui c'est officiel, on ne la nomme toujours pas. »

La narratrice nous raconte la maladie et ses ravages. L’impuissance face à une personne chérie qui se perd dans son propre esprit, la douleur au quotidien ou encore la fatigue accumulée. Il est impossible de relâcher son attention une seule seconde, au risque de perdre son père de vue et lui donner l’occasion de se perdre, de se blesser. Elle explique les méthodes mises en place pour le calmer, le rassurer, l’aider à prendre ses médicaments. Elle partage ses états d'âme, ses émotions, sa manière de vivre la maladie de son père, tandis qu’elle tente de soutenir sa mère, visiblement à bout de forces.

Chaque jour est une nouvelle épreuve, un réel parcours du combattant. Des complications ne cessent d'émerger. En parallèle, les moments de lucidité se font de plus en plus rares. Au point, pour la narratrice, d’imaginer la mort inévitable de cette figure paternelle – se mêlent alors des sentiments contradictoires de soulagement et d’immense tristesse. Des moments d’autant plus difficiles lorsqu’on sait que ce père qui l’a élevé n’est, en vérité, pas son père biologique…

« Aujourd’hui, je te regarde et l’homme frêle, fragile, rapetissé que tu es, cet adulte qui demande l’attention d’un enfant, cet homme violent qui parfois surgissait, qu’est-il devenu ? » La voici désormais face à un homme devenu presque tyrannique, guidé par ses peurs et ses angoisses grandissantes.

Mais il n’a plus de force physique après avoir tant maigri, plus de sens de l’orientation, n’arrive plus à conduire sans risquer un accident. Il ne sait plus choisir ses vêtements, ni se raser, ni manger seul. Sa perte d’autonomie est incontestable, écrasante, malgré la façon dont il tente de conserver un semblant de dignité – « Sans les autres, tu ne pourrais pas survivre ». C’est comme s’il évoluait dans un monde parallèle, complètement déconnecté de la réalité, incapable de croire les mots qu’on lui dit.

Comment poser des mots sur un récit aussi intime ? Surtout, comment ne pas se sentir complètement submergé(e) par tant de vulnérabilité, tant de sincérité ? Avec C'est bien fermé là-haut ?, Jocelyne Desverchère nous autorise à découvrir un épisode complexe et émotionnellement déstabilisant. La tristesse et la frustration se mêlent, face à une maladie insidieuse et cruelle, qui parvient à terrasser l’amour et la tendresse. La peur et l'angoisse prennent le dessus, deviennent cette montagne insurmontable, cet ennemi insaisissable…

Page après page, l’impact de la maladie sur cette famille se fait de plus en plus féroce. Comme une blessure qui ne guérit jamais tout à fait, qui ne peut que s’infecter, encore et encore.

Une prouesse.

Par Valentine Costantini

