Un prix et le haïku pour célébrer “la richesse de la littérature maritime

2025 est l'année de la mer avec, notamment, la troisième Conférence des Nations unies sur l'Océan, coorganisée par la France et le Costa Rica à Nice, du 9 au 13 juin 2025. Le collectif Génération Mer se saisit de cette occasion pour créer un prix littéraire orienté vers la « littérature maritime ».

Le 12 avril dernier, Génération Mer a présenté cette nouvelle distinction en présence de Christophe Agnus, écrivain et éditeur président du jury de sélection. Pour cette première édition, cinq catégories proposent chacune trois livres sélectionnés par un jury composé de personnalités issues de divers horizons professionnels : écrivains, professeurs, éducateurs, médiateurs, bibliothécaires et médiathécaires.

La première sélection est la suivante :

Catégorie Petits (jusqu’à 7 ans)

Le garçon et la baleine : Linde Faas (Auteur), Emmanuèle Sandron (Traduction) – Kaleïdoscope, 2024

La mer, la nuit : Carine Prache – Helium, 2024

Encore un plouf : Isabelle Ricq – Seuil Jeunesse, 2024

Catégorie Jeunesse (8 à 12 ans)

Le tour du monde des bouts du monde : Sophie Blitman, Aurélie Castex (Illustrations) – Glénat, 2024

Contes de mers et des océans : Rolande Causse, Nane et Jean-Luc Vezinet (Auteurs), Nesseldë (Illustration) – Les éditions des éléphants, 2023

La vie marine : Alessia Bacchi et Antoine Doré – Albin Michel Jeunesse, 2023

Catégorie Adolescents (13 à 18 ans)

ILOS : Marion Brunet

Les travailleurs de la mer : Michel Durand (Illustrations), Victor Hugo (Auteur)

OXCEAN : Nicolas Michel (Auteur), Katerina Bazantova (Illustrations)

Catégorie Adultes

Octopus : Xavier Müller – XO Editions, 2024

Écouter les eaux vives : Emmanuelle Favier, Albin Michel, 2025

Les naufragés du Wager : David Grann (Auteur), Johan-Frédérik Hel Guedj (traduction) – Points Littérature étrangère – 2025

Catégorie Médiation Scientifique

Les tortues marines, 80 clés pour comprendre : Jérôme Bourjea, Hendrik Sauvignet, Stéphane Ciccione – Éditions QUAE, 2023

Océans insolites, Voyage au coeur de phénomènes naturels extraordinaires : Catherine Vadon avec la participation de Michel Olagnon – Éditions QUAE, 2024

La mer – Une infographie : Cyrille P. Coutansais et Guillemette Crozet – CNRS editions, 2023

Porté par de nombreuses bibliothèques et médiathèques, le prix littéraire Étoiles Bleues s'accompagne d'un programme d'animations dédié, pour tous les âges : ateliers de découverte des ouvrages, rencontres avec des auteurs, lectures et animations sur le thème de l’océan. Un concours de poésie haïku s'ouvre en parallèle de la récompense, organisé avec l'appui de Patrick Haluska, professeur agrégé, INSPE de l’Université d’Amiens.

Jusqu'au 10 septembre, le site de Génération Mer recueille les votes des lecteurs et lectrices, afin de départager les titres retenus. Jusqu'au 15 août, il est possible de composer ses poèmes haïku et de les déposer sur la même plateforme. Les 10 meilleures poésies retenues par le jury seront dévoilées lors d’une séquence animée, le 30 septembre prochain.

Le même jour, plusieurs prix seront décernés, au Ministère de la transition écologique, aux ouvrages plébiscités : le prix du public, un prix spécial Wings of the Ocean [association française de dépollution des littoraux, NdR], ainsi qu'une mention spéciale des agents de la DGAMPA (Direction générale des Affaires maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture).

