La Doux : une maison jeunesse aux Nouveaux éditeurs

Adossée à La Doux, une résidence d’artistes, le Moulin de La Doux, en Corrèze, qui donne son nom à la maison d’édition, offre un espace dédié pour nourrir la créativité des autrices et auteurs, en lien avec le tissu culturel et associatif local, mais aussi les écoles.

L’identité graphique de la maison, confiée au directeur artistique Frédéric Rauzy, a été conçue pour refléter cette double affiliation : à l’eau qui, comme la lecture, traverse les paysages et nous transporte, et à la page du livre.

La Doux se propose de publier une quarantaine de titres par an, en majorité des créations originales et quelques traductions, pour toutes les tranches d’âge, de la petite enfance aux jeunes adultes. Des autrices et auteurs reconnus, ainsi que de nouveaux talents, ont déjà rejoint La Doux et préparent activement la sortie de leurs ouvrages.

Après avoir développé des catalogues jeunesse et bande dessinée au sein de maisons variées telles que Bayard, Glénat et Nathan pour l’une, Milan et Larousse pour l’autre, Karine et Sophie choisissent aujourd’hui de former un duo complémentaire et enthousiaste, expérimenté et agile.

Les premiers titres de La Doux paraîtront en septembre 2025, avec la bande dessinée Daculours, de Bérengère Delaporte, une collection Plurielles (romans et témoignages) qui s’ouvrira sur Le songe du homard, de Stéphanie Pélerin, Une bonne fille, de Sophie Noël et Le reste du monde d’Alexandra Koszelyk.

On découvrira également deux albums pour tout-petits le Merveilleux caca de Mathis et Bébé dedans Bébé dehors d’Antoine Guilloppé. Enfin, Colette n'a besoin de personne cosigné par Jean-François Sénéchal et Pascale Bonenfant.

