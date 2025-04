Mohamed Samir Nada, lauréat du Prix international de la fiction arabe

Le Prix international de la fiction arabe, une des récompenses les plus importantes pour la fiction écrite en langue arabe, a salué un auteur égyptien, né en Irak en 1978, et publié par une maison d'édition tunisienne, Masciliana.

The Prayer of Anxiety se déroule en 1977, au cœur d'un village égyptien, Nag’ Al-Manassi. Un champ de mines entoure le lieu de vie, empêchant ses habitants de se risquer à l'extérieur. Mais les échos d'un conflit entre l'Égypte et Israël se font de plus en plus puissants : le village se retrouve en première ligne, au moment de l'arrivée des troupes israéliennes.

Le 18e Prix international de la fiction arabe a été décerné le 24 avril dernier par un jury présidé par Mona Baker, traductrice et professeure de traduction égyptienne. Six ouvrages avaient été sélectionnés pour la dernière ligne droite avant la remise de la récompense, avec des auteurs originaires d'autant de pays différents : Égypte, Irak, Liban, Mauritanie, Syrie et Émirats arabes unis.

« L'attention du jury ne s'est pas seulement concentrée sur le sujet du livre », précisait Mona Baker au moment du dévoilement de la sélection. « Le roman est d'abord et avant tout une construction artistique et la narration, avec ses stratégies, sont les outils de l'auteur pour façonner des mondes propres à l'imaginaire. »

Tous les finalistes de la récompense ont reçu une dotation de 10.000 $, avec 50.000 $ supplémentaires pour le lauréat du Prix international de la fiction arabe.

Le Prix international de la fiction arabe 2024 avait été décerné à l'auteur palestinien Basim Khandaqji, emprisonné depuis 2004 par Israël, pour son roman A Mask, the Colour of the Sky, publié par la maison d'édition palestinienne Dar al-Adab.

