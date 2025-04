Gossip : Shakespeare, finalement bon mari et excellent parti

Ces éditions n’avaient pas été réunies en un seul lot depuis 1989 et l’annonce de Sotheby’s est tombée durant la semaine célébrant à la fois la naissance et la disparition du célèbre dramaturge, un 23 avril. Il faudra toutefois se saigner pour s’approprier cette part monumentale du patrimoine littéraire mondial.

L'Histoire littéraire dans les mains

Parmi ces trésors, le célèbre First Folio, Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies, occupe une place de choix. Publié en 1623, soit sept ans après la mort du dramaturge, il rassemble 36 pièces, dont 18 apparaissaient pour la toute première fois. Grâce à lui furent sauvés de l’oubli des chefs-d’œuvre tels que Macbeth, La Nuit des rois, La Tempête ou encore Antoine et Cléopâtre.

« Ce livre est sans conteste la publication la plus importante de toute l’histoire de la littérature anglaise », affirme Sotheby’s — et l’influence durable du Barde sur la langue.

Derrière cet exploit éditorial se trouvent deux amis et comédiens de Shakespeare, John Heminges et Henry Condell. Membres de la troupe des King’s Men, ils prirent à cœur de préserver l’héritage de leur compagnon disparu. Leur travail permit d’ancrer durablement l’œuvre de Shakespeare dans la mémoire collective, bien au-delà du théâtre élisabéthain.

Une merveille surgie du temps

À l’époque, environ 750 exemplaires du First Folio furent imprimés. Aujourd’hui, seuls quelque 230 sont recensés, la plupart jalousement conservés par des musées, bibliothèques et institutions universitaires à travers le monde. Les exemplaires encore en mains privées se comptent sur les doigts d’une main, et se négocient à prix d’or : en 2020, l’un d’eux fut adjugé à près de 10 millions de dollars lors d’une vente retentissante.

Le succès du First Folio donna naissance à trois éditions ultérieures. Un Second parut en 1632 puis en 1663 du Troisième, qui ajouta sept pièces supplémentaires, bien que seule Périclès, Prince de Tyr soit aujourd’hui attribuée avec certitude à Shakespeare. Enfin, le Quatrième Folio vit le jour en 1685. Mais le troisième reste le plus rare : il n’en resterait que 182 copies dans le monde après le Grand Incendie de Londres en 1666.

Le lot présenté chez Sotheby’s possède également une histoire fascinante. Les Folios furent réunis au début du XIXᵉ siècle par George Augustus William Shuckburgh-Evelyn, un homme politique et mathématicien britannique, qui acquit chaque volume séparément. Depuis plus de deux siècles, ces livres légendaires cheminent ensemble, traversant le temps et les époques, témoins silencieux de la gloire éternelle du Barde d’Avon.

Mari et Femme... une vraie comédie ?

On doit à William une des plus belles histoires d’amour, celle de Roméo et Juliette. Mais l’idylle du Barde et d’Anne Hathaway, elle aussi dramaturge, changerait après deux siècles d’études universitaires à entretenir l’idée d’un mariage malheureux. L’époux aurait abandonné sa femme à Stratford-upon-Avon et poursuivit sa carrière théâtrale à Londres. Eh bien peut-être pas. Du tout.

Dans les archives de la bibliothèque de la cathédrale de Hereford, un fragment de lettre du début du XVIIᵉ siècle, longtemps ignoré, a livré ses secrets à Matthew Steggle, professeur de littérature anglaise à l’Université de Bristol. Adressée à une certaine ”Madame Shakspaire“, elle évoque un différend financier impliquant un jeune apprenti sans père nommé John Butts.

Son enquête a identifié un unique John Butts correspondant à cette description, vivant à Londres à cette époque. Le document révèle qu’un couple « habitant à Trinity Lane » était concerné. Parmi les quatre foyers portant le nom Shakspaire à Londres au début des années 1600, seul celui de William et Anne semblait pouvoir s’offrir un logement dans ce quartier aisé.

De précieux éléments biographiques ?

Pour l’universitaire, cette découverte offre un nouvel éclairage sur la vie du dramaturge dans la capitale et une précision sur son lieu de vie « comment il vivait et a construit sa carrière londonienne ».

Anne Hathaway

Anne Hathaway n’aurait pas été l’épouse lointaine et confinée, mais bien une partenaire active dans la vie du dramaturge. « Ils espéraient que Madame Shakspaire puisse “payer la dette de son mari” directement », souligne Steggle. Amusant clin d'oeil au personnage d’Adriana dans La Comédie des erreurs, prête à s’acquitter d’une dette contractée par son époux à son insu : « Connaissant l’origine de la dette, je la réglerai. »

Le fragment de lettre a survécu par miracle, intégré au dos d’un ouvrage théologique publié en 1608 par Richard Field, un ami d’enfance de Shakespeare et son premier imprimeur. Un autre détail qui renforce l’authenticité du lien avec le dramaturge. Il serait « étrange qu’un document mentionnant un Shakspaire soit relié aux œuvres de Field sans lien réel », pointe l’universitaire.

Jouer à Sherlock Holmes avec Shakespeare

L’histoire du jeune John Butts éclaire également les réseaux de Shakespeare. L’adolescent, identifié dans les archives du Bridewell, institution disciplinaire de Londres, aurait ensuite résidé sur Holywell Street, dans le quartier de Shoreditch, fréquenté par plusieurs associés de Shakespeare, dont la célèbre famille Burbage.

Si l’écriture au verso du fragment s’avérait être celle d’Anne Hathaway, il s’agirait alors « du témoignage le plus proche de sa voix jamais connu », avance Steggle. Ce fragment, doublant quasiment le nombre de lettres associées à la famille Shakespeare, offre aussi l’image d’un couple vivant ensemble au cœur de Londres, en totale contradiction avec l’image d’une union malheureuse véhiculée jusqu’ici, pointe le New York Times.

Maggie O’Farrell, autrice de Hamnet, voit dans cette découverte un trésor inestimable. « Des chercheurs respectés ont affirmé qu’elle était laide, qu’elle avait piégé Shakespeare dans le mariage, qu’elle était illettrée et stupide », rappelle-t-elle. « Il n’existe pas la moindre preuve de tout cela, et cette minuscule parcelle de lettre, retrouvée dans la reliure d’un livre vieux de plus de 400 ans, prouve qu’ils s’aimaient et qu’ils ont probablement vécu ensemble à Londres. »

Le journal Shakespeare, édité par la British Shakespeare Association, publiera officiellement cette recherche le 24 avril, lendemain de l’anniversaire de naissance du Barde. Pour tous ceux qui racontaient l’histoire d’un mariage désastreux, le document de Hereford devient un défi redoutable, peut-être même la clef pour réhabiliter Anne Hathaway dans le récit de l’immortel William.

