Féerie, ma perte : mise en scène du délice et de l’effroi

Entre théâtre, poésie, et conte, l’inégalable circassienne des mots déploie sous nos yeux ébaubis une myriade bariolée de saynètes, dont les protagonistes, poupées tordues et tordantes, donnent à rire, penser, fantasmer… à trembler d’amour et d’effroi.

Le castelet se découvre, et ses marionnettes, poupées de bois, y dansent à la macabre au rythme des coups de langue et de reins, dans une orgie toute réglée par Pupa, femme-enfant mystérieuse qui fomente avec « Maman » un théâtre d’orgasmes, de pleurs et de mélancolies.

Difficile de différencier les personnages, que l’on nommerait pour être plus juste « figures », figures de la jouissance et de la douleur, tant leurs rôles et leurs teintes se mêlent en un camaïeu synesthésique de parfums, d’apparences, de matières. À tour de rôle dominantes et dominées, les poupées se tordent dans l’enfer de la dialectique du créateur et de sa créature, dialectique qui constitue le point nodal du livre.

Or, c’est là tout le génie de Féerie, ma perte : promener le lecteur non seulement parmi les fragments ultra-graphiques et sensuels d’ébats de pantins, mais également dans une intrigue compliquée et baroque. Les mises en abyme invitent à demeurer patient, attentif ; à ne pas rester coi devant ces mises en scène joyeusement sadomasochistes, mais également à revenir sur le sens réflexif de cette plongée dans l’existentielle question de l’engendrement.

Une perte, la Féerie ? N’est-elle pas généralement le gain, le suppléant du réel pour mieux vivre ? Rien n’est si certain avec Paloma Hermina Hidalgo, qui renverse les idées reçues sur ce que le merveilleux fait du monde, et plus intimement, de nous.

On quitte alors la féérie au profit de la vérité orthographique, féerie, fée-rie, la fée qui rit, en pure perte de sa vanité, et en extase devant son existence pourtant irréfutable… On largue les amarres d’une enfance achoppée aux rêves qui s’ignorent, pour accoster les rives de ceux qui terrorisent et envoûtent, dans l’ultra-conscience de leurs mensonges…

Et, depuis ces gouffres, on retourne à la chair du monde, celle que la langue lape, et que l’auteure mastique pour nous en donner, dans une écriture sublime et constellée d’atonalités, l’aperçu le plus cru et inouï.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com