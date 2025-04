Des lettres en boucliers, un réconfort pour les écrivains en péril

À travers la campagne PENWrites, l'organisation English PEN invite citoyens, écrivains et lecteurs du monde entier à brandir la plume contre l'injustice, en adressant des lettres de soutien aux écrivains emprisonnés pour leurs idées.

​La campagne a été lancée par English PEN en octobre 2020, en amont de leur centenaire en 2021, avec pour objectif de mobiliser la solidarité internationale envers les écrivains emprisonnés ou menacés à travers le monde. Cette initiative s'inscrit dans une tradition de longue date de l'organisation, qui soutient les écrivains persécutés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression.

« Après cette campagne, j’ai trouvé l’opportunité de respirer et de commencer à écrire », assure Nedim Türfent, poète et journaliste qui avait été libéré des geôles turques fin novembre 2022.

Le premier écrivain mis en avant dans le cadre de cette campagne fut Amanuel Asrat, poète érythréen détenu depuis 2001 sans procès. Et depuis, de nombreux témoignages confirment l'impact concret de ces lettres. En plus du réconfort moral, certaines correspondances ont permis une amélioration notable des conditions de détention des écrivains, soulignant l'influence réelle de la mobilisation citoyenne.

La campagne PENWrites est accessible à tous, sans obligation d'adhésion à English PEN. Que l'on soit écrivain, lecteur, professionnel du livre ou simple citoyen, chacun est encouragé à envoyer une lettre. Les participants peuvent s'inscrire à la liste de diffusion pour recevoir des informations sur les cas suivis, les évolutions judiciaires et les événements organisés dans le cadre de la campagne.

Parmi les autres écrivains actuellement soutenus figurent Amanuel Asrat, Pham Doan Trang, Dr Abduljalil Al-Singace, Kakwenza Rukirabashaija, Rahile Dawut, Galal El-Behairy, et Mahvash Sabet.

Comment participer ?

« Lorsque des écrivains sont emprisonnés, isolés et réduits au silence, vos lettres leur rappellent qu’ils ne sont pas seuls », rappelle English PEN. « Vos mots traversent les frontières, franchissent les murs des prisons et touchent les écrivains dans leurs moments les plus difficiles, leur offrant l’espoir là où ils en ont le plus besoin. Nous vous sommes très reconnaissants de prendre le temps d’envoyer des messages de solidarité aux écrivains emprisonnés et en danger. »

English PEN met à disposition un guide pratique pour aider chacun à rédiger son message de solidarité. Le simple fait de signifier à ces écrivains qu’ils ne sont pas seuls peut avoir des effets inestimables sur leur moral et leur situation.

« Chaque jour de lettres, je reçois tant de lettres de membres de PEN et je suis submergée par de très beaux sentiments... Je peux me sentir avec vous, toujours, et c’est peut-être pour cela que je ne me sens jamais impuissante », affirme Zehra Doğan, artiste et écrivaine kurde.

En ces temps de répression croissante contre la liberté d'expression à travers le monde, PENWrites rappelle que la solidarité ne connaît ni frontières ni barrières. Une lettre peut parfois peser plus lourd que les murs d'une prison.

