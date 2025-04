Avec Harlan Coben, Netflix a décroché la machine à thrillers

Trois nouvelles séries en 2025. Ne t’enfuis plus (Run Away), déjà prévue pour 2026… et une dizaine déjà diffusées : le gentil géant, Harlan Coben, s’est imposé comme fournisseur officiel d’intrigues à suspense pour Netflix. De fait, l’Américain aux dizaines de best-sellers traduits en 46 langues (plus de 80 millions d’exemplaires vendus) a scellé en 2018 un accord inédit avec le géant du streaming.

Objectif : adapter ses thrillers pour capter un public planétaire avide de sensations fortes. Cinq ans plus tard, le pari s’avère gagnant. Chaque nouvelle production crée l’événement : désormais, le phénomène Coben se binge-watch, sous l’œil satisfait d’un Netflix en quête de contenus inédits pour nouveaux abonnés.

Exclusivité sur les romans de Coben

En août 2018, Netflix mise gros sur Harlan Coben en lui offrant un contrat d’exclusivité sur plusieurs années. La collaboration annoncée prévoit d’adapter quatorze de ses romans, en anglais comme dans d’autres langues, pour une diffusion planétaire sur la plateforme. L’écrivain n’est pas un novice à l’écran, avec Juste un regard ou Une chance de trop.

Le service voit en lui une valeur sûre du thriller, capable de fournir des histoires à rebondissements adorées du grand public. « J’ai adoré travailler avec l’équipe Netflix sur Safe, et voir la réaction fantastique du public à travers le monde. Je me réjouis de créer encore plus de séries originales avec eux à l’échelle mondiale » confie Harlan à Screen Daily.

En chiffres : Harlan Coben et Netflix 9 séries : adaptations de Coben déjà disponibles sur Netflix à début 2025 ; 12 projets : séries Coben sorties ou annoncées d’ici fin 2025 (estimation) ; 100 millions : nombre estimé de spectateurs ayant visionné Fool Me Once en 2024 ; 2018 : année du début du partenariat exclusif entre Coben et Netflix ; 5 + 4 ans : durée initiale du contrat (5 ans), prolongé de 4 ans en 2022 ; 100 % : score critique parfait de The Innocent sur Rotten Tomatoes ; 280 millions : abonnés Netflix pouvant découvrir les séries Coben à travers le monde ; 9 mois : délai approximatif entre le tournage et la diffusion de Missing You (printemps 2024 – 1ᵉʳ janvier 2025).

Officieusement, on parle de quatorze projets inclus dans ce “pacte du thriller”. Coben corrige : « Netflix et moi avons simplement décidé de produire beaucoup de séries ensemble. » En clair, aucune limite prédéfinie, sinon l’ambition partagée de conquérir un public mondial. Netflix compte plus de 280 millions d’abonnés dans 190 pays, un terrain de jeu idéal pour le romancier aux 80 millions de livres vendus.

Ce partenariat s’avère stratégique pour les deux camps : la plateforme s’associe à un conteur de suspense hors pair, et l’auteur voit ses histoires portées à l’écran devant une audience colossale.

Premières adaptations : succès critiques et populaires

Très vite, le deal Coben-Netflix porte ses premiers fruits. Safe (2018) ouvre le bal avec Michael C. Hall en père à la recherche de sa fille disparue, un suspense efficace qui captive un large public. Amusant : il ne s’agit pas d’une adaptation britannique, sans aucun lien avec les ouvrages.

Puis la machine s’emballe avec désormais une dizaine de productions depuis Safe, s’installant dans différents territoires – Pologne, Espagne, France, avec Gone for Good (Disparu à jamais, 2021). Le succès est au rendez-vous dans chaque pays, avec souvent d’excellentes critiques à la clé.

À chaque sortie, Netflix met en avant la “collection Harlan Coben” et le public répond. En 2020, la sortie de The Stranger avait ainsi propulsé le livre éponyme en tête des ventes, un effet constaté à nouveau en 2023 lorsque Fool Me Once s’est emparé de Netflix : Coben occupait simultanément les 1ère et 2ᵉ places des ventes de poches au Royaume-Uni. Preuve que ses mystères, qu’ils se lisent ou se regardent, passionnent tout autant.

Dans l'Hexagone, pourtant friand de ses histoires, les résultats sont nettement plus modérés : l’éditeur, Belfond, a systématiquement réédité un grand format pour accompagner une nouvelle série. Le flop ne s'est jamais démenti, parfois retentissant : Innocent (trad. Roxane Azimi) n’a pas atteint les 230 ventes, selon Edistat. Seul Double Piège dans cette édition spécifique a dépassé les 2000 exemplaires. Une idée à oublier, résolument.

De même, les ventes de poches n’affichent pas des envolées sublimes : on perçoit un léger frémissement chez Pocket, le pochiste, qui accompagne la diffusion, mais cela se compte en centaines de ventes. Quand ce n’est pas en dizaines. Netflix, un effet modeste sur les livres de Coben, c’est le moins que l’on puisse dire en France.

Un rôle actif dans les adaptations

Si ces séries conquièrent le public, c’est aussi parce que leur créateur ne reste jamais très loin. Le romancier s’implique activement dans chaque adaptation, en tant que producteur exécutif et parfois co-scénariste. Depuis son New Jersey natal, il suit de près le travail des showrunners européens chargés de transposer ses histoires.

Top 5 des séries de Coben sur Netflix (critique et public) : The Innocent (2021) – Acclamée par la critique, cette série espagnole affiche 100 % sur Rotten Tomatoes grâce à son récit sombre et imprévisible. Stay Close (2021) – Thriller britannique aux multiples secrets, salué pour son efficacité (92 % sur Rotten Tomatoes) et très populaire lors de sa sortie. The Stranger (2020) – Mystère captivant et gros succès d’audience mondial, il a révélé au grand public la « patte Coben » sur Netflix. Fool Me Once (2024) – Mini-série anglaise au suspense haletant, moins unanimement notée par les critiques (71 %) mais adorée du public, avec près de 100 millions de visionnages. Safe (2018) – Premier essai concluant de Coben sur Netflix, ce polar familial mené par Michael C. Hall a lancé la machine et trouvé son public.

Il déplace d’ailleurs l’action de ses romans : un récit initialement situé aux États-Unis s’adapte sans mal à une banlieue londonienne ou à Paris, pour coller au cadre local sans rien perdre de son efficacité. « Je pouvais le joindre à tout moment si j’avais une question sur mon personnage », témoignait Rosalind Eleazar, héroïne de Missing You, à propos de la disponibilité de Coben durant le tournage.

L’écrivain veille au grain, mais sait faire confiance. Son but : préserver l’âme de ses romans — ces « gens ordinaires plongés dans des situations extraordinaires » — tout en laissant les scénaristes ajouter leur patte et de nouveaux faux-semblants. Cette collaboration étroite porte ses fruits, avec des intrigues adaptées qui parviennent encore à surprendre les lecteurs les plus fidèles.

Les nouvelles adaptations : la seconde vague

Après une première salve de succès, la collaboration entre Coben et Netflix passe à la vitesse supérieure. En 2023, l’auteur signe une prolongation de quatre ans de son contrat avec Netflix, augurant une nouvelle vague de projets. La même année, Fool Me Once débarque sur la plateforme. Adapté d’un roman de 2016, ce thriller emmené par Michelle Keegan et Richard Armitage connaît un triomphe : près de 100 millions de comptes l’ont visionné en l’espace de quelques mois.

Netflix révèle même que Fool Me Once s’est hissé parmi ses séries les plus regardées de tous les temps. Dans la foulée, plusieurs productions se mettent en marche. Missing You (d’après Tu me manques, roman de 2014) est tournée au Royaume-Uni et sortie le 1ᵉʳ janvier 2025, avec l’actrice Rosalind Eleazar en détective obstinée. Run Away (tiré du roman Run Away, 2019) est en cours de tournage avec l’acteur James Nesbitt dans le rôle principal, entouré de talents comme Dolly Wells et Minnie Driver.

La marque au “N” rouge ne s’arrête pas là : un projet américain, I Will Find You (adapté d’un thriller de 2023), a été commandé avec au casting Sam Worthington et Milo Ventimiglia. Sans oublier les initiatives locales : après la Pologne, c’est en Argentine qu’une adaptation hispanophone, Caught (Atrapados), a vu le jour en 2024.

Un pouvoir magique sur les abonnés ?

Quand Harlan Coben écrit, des millions de lecteurs tournent les pages sans pouvoir s’arrêter. Aujourd’hui, ses intrigues se dévorent aussi sur Netflix, portées par des séries calibrées pour le binge-watching mondial. « Si quelqu’un vous dit qu’il se moque de l’accueil du public, il ment. Chaque auteur veut de meilleures critiques et un public plus large », admet Coben lui-même auprès de New Sky.

Thrillers familiaux, disparitions mystérieuses, émotions à fleur de peau : l’auteur américain a trouvé le secret pour captiver les écrans : « C’est grisant de savoir que tant de gens regardent vos séries ou lisent vos livres… nier cela serait stupide et absurde » poursuit-il avec franchise.

De Safe à Fool Me Once, ses séries, calibrées pour être haletantes, enchaînent les succès planétaires. Le "label Harlan Coben" est devenu une promesse : celle d’un suspense intense, d’histoires universelles et de nuits blanches devant l’écran. Résultat : en démocratisant le polar américain sur Netflix, l'écrivain a transformé ses textes en phénomène de streaming.

Voilà comment, en quelques années, l’auteur star et le géant du streaming ont tissé un partenariat inédit, mêlant best-sellers et séries à suspense pour captiver des millions de spectateurs. Là où d’autres n’ont connu que des adaptations ponctuelles, Coben devient la référence du polar sur écran. Résultat : un binôme en pleine expansion — et un tandem prêt à tenir le monde en haleine encore longtemps.

Harlan, reviens aussi aux romans : tu nous manques...

Crédits photo : Harlan Coben - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com