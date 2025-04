Le Prix Gens de Mer 2025 dévoile sa présélection

L’association Gens de Mer, en partenariat avec Étonnants Voyageurs, entend ainsi promouvoir la richesse de la littérature liée aux océans et à ceux qui les parcourent. Le jury, composé de personnalités du monde littéraire et maritime, est présidé par Isabelle Autissier, navigatrice, journaliste et écrivain. À ses côtés siègent notamment Michèle Polak, libraire et auteure, Alain Hugues, directeur de chantier naval, et Jean-Michel Le Boulanger, président de l'événement.

La sélection 2025 rassemble des auteurs aux horizons variés, parmi lesquels

• Christophe Agnus pour Le prix du Silence (Nautilus)

• Dominique Le Brun pour Erik le Rouge (Tallandier)

• Peter May avec Loch noir (trad. Ariane Bataille, éditions du Rouergue)

• Seul l’horizon de Matt Riordan (trad. Nathalie Guillaume, Paulsen)

• Les Enfants du Large de Virginia Tangvald (JC Lattès)

• Patrick Benoiton, Une histoire du Cap Horn, (trad. Johan-Frédérik Hel Guedj, Glénat)

• Dörte Hansen, Quelque part en mer (trad. Elisabeth Landes, Stock)

• Ioànna Karystiàni, La Houle (Quidam Editions)

• Claudio Magris, Figures de Proue, (trad. Jean Pastureau, Marie-Noëlle Pastureau, L’Arpenteur)

• Michel Moatti, Darwin, le dernier chapitre, (Hervé Chopin)

• Christophe Ono-dit-Biot, Mer intérieure (L’Observatoire)

• Stan Thuret, Réduire la Voilure, (Robert Laffont)

• Alessandro Vanoli, Histoire de la Mer, (Passés/Composés)

Tous témoignent de la diversité des regards portés sur l’univers maritime. La 35e édition du festival se tiendra, comme il se doit, à Saint-Malo, du 7 au 9 juin 2025.

Le lauréat du Prix Gens de Mer recevra une dotation de 3000 euros. La remise du prix aura lieu le samedi 7 juin 2025, à Saint-Malo, dans le cadre du festival. L’événement bénéficie du soutien de France 3 Bretagne, du magazine Littoral et du groupe Ouest-France.

Un extrait de chaque livre est proposé en fin d'article.

