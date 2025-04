Chef de guerre économique, Trump met aussi la littérature à l’amende

​Cette déclaration conjointe, diffusée le 1er avril dernier, revêt une pertinence particulière dans le contexte actuel de tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et le Canada (voir Précisions et contexte en fin d'article). Depuis le début de l'année, une série de mesures tarifaires imposées par l'administration américaine a déclenché une guerre commerciale entre les deux pays, affectant divers secteurs économiques, y compris l'industrie du livre. ​

Appel à la libre circulation des livres et de la littérature de part et d’autre de la frontière canado-américaine

PEN Québec, PEN America et PEN Canada ont lancé le 1er avril dernier un appel commun en faveur de la libre circulation des livres et de la littérature de part et d’autre de la frontière.

Dans un contexte de tensions politiques croissantes entre les États-Unis et le Canada et de menaces grandissantes d’une guerre commerciale plus englobante, les effets en aval des droits de douane sur les autrices et auteurs, les lectrices et lecteurs, les éditrices et les éditeurs et sur les libraires seront profonds.

Tout comme les éditeurs canadiens ont demandé au gouvernement canadien d’exempter les livres des droits de douane sur les produits américains, nous demandons aux gouvernements des deux pays d’adopter de telles mesures comme un minimum absolu. L’inaction risque d’entraîner des répercussions à long terme sur la culture littéraire, conséquences qui pourraient s’avérer irréversibles.

Au nom des communautés littéraires de nos pays et du monde entier, nous lançons un appel aux gouvernements américain et canadien, aux maisons d’édition et aux institutions littéraires afin qu’ils tiennent compte des principes de la Charte internationale du PEN, selon lesquels les œuvres d’art sont « le patrimoine de l’humanité tout entière » et « la littérature ne connaît pas de frontières et doit rester monnaie commune en dépit des bouleversements politiques ou internationaux ».

Les mots et les idées n’appartiennent pas aux nations et aux États; la fermeture des frontières annonce la fermeture des esprits. Dans ce contexte, les idées et les informations doivent pouvoir circuler librement, antidote potentiel à l’ignorance et au chauvinisme. Nos écrivains ne seront pas forcés à se taire, que ce soit par la censure directe, l’intimidation, l’effet dissuasif des tensions politiques ou la création de barrières économiques.

Aujourd’hui, le spectre de l’animosité croissante entre nos pays est inquiétant et met en péril plus d’un siècle d’amitié et de bonne volonté. Les fondements de la liberté d’expression et de la démocratie, chéris autant par les Américains et les Canadiens, sont en jeu.

La littérature, la bonne littérature, transcende les frontières, fait dialoguer les différences et agit comme un catalyseur d’empathie et de grâce. Les écrivains et leurs œuvres sont les émissaires de ce dialogue essentiel; la polyphonie des voix dans la sphère publique est essentielle à tous. Nos récits communs doivent rester une force unificatrice dans un monde déchiré par les divisions politiques.

Précisions et contexte, par la rédaction : ​Depuis le début de son second mandat en janvier 2025, Donald Trump a instauré une série de droits de douane significatifs, marquant un tournant protectionniste dans la politique commerciale des États-Unis.

Le 2 avril, lors d'une cérémonie à la Maison Blanche, il a proclamé le "Liberation Day", annonçant des tarifs douaniers de 10 % sur toutes les importations, avec des taux plus élevés pour certains pays : 25 % sur les produits canadiens et mexicains, 20 % sur ceux de l'Union européenne, et jusqu'à 145 % sur les importations chinoises.

Ces mesures ont suscité des réactions immédiates sur la scène internationale. Douze États américains, dirigés par des procureurs généraux démocrates, ont intenté une action en justice contre l'administration Trump, arguant que ces tarifs violent la Constitution en contournant le Congrès.

Parallèlement, des partenaires commerciaux comme le Canada, le Mexique et l'Union européenne ont exprimé leur intention de riposter, exacerbant les tensions commerciales.

L'impact économique de ces politiques est notable. Le Fonds monétaire international a révisé à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, anticipant une expansion de seulement 2,8 % en 2025, en partie à cause de ces barrières commerciales. Aux États-Unis, la croissance est prévue à 1,8 %, avec une inflation estimée à 5 % d'ici septembre, attribuée en partie à la hausse des prix des importations.

