Nietzsche à l'Unesco : Ainsi entra Zarathoustra au patrimoine mondial

L’inscription du legs de Nietzsche au patrimoine documentaire de l’humanité souligne l’importance universelle de ses écrits. Plus d’un siècle après sa mort, l’auteur de la célèbre formule « Dieu est mort » marque la pensée contemporaine par des œuvres qui rayonnent encore de la philosophie aux sciences humaines.

Lancé en 1992, le Programme Mémoire du monde préserve ce bien fragile, exposé aux risques de dégradation et de catastrophes, tout en en facilitant l’accès universel. Il rassemble des ensembles de livres, manuscrits, cartes, photographies, enregistrements sonores ou vidéos, témoins du bien commun de l’humanité. Et, outre le registre international, quatre autres, régionaux, et plus de cent comités nationaux ont vu le jour.

Cette année, l'organisation a inscrit 74 nouvelles collections au Registre Mémoire du monde, portant à 570 le nombre total d’entrées. Issues de 72 pays et de 4 organisations internationales, ces collections couvrent des thèmes majeurs comme la révolution scientifique, l’histoire des femmes et les grandes étapes du multilatéralisme.

Dont Nietzsche... de quoi souligner la portée internationale et la vitalité de ses idées, toujours à l’œuvre dans la culture et la recherche actuelles. Le penseur allemand rejoint un : un panthéon de bonne compagnie, avec entre notamment des archives de Charles Darwin aux premiers clichés radiographiques de Wilhelm Röntgen.

L'héritage transnational de Weimar à Bâle

La mémoire littéraire du philosophe est conservée de part et d’autre du Rhin. En Allemagne, la majeure partie de ses manuscrits, carnets, notes et lettres repose à Weimar, précieusement gardée au Goethe — und Schiller-Archiv. Sa bibliothèque personnelle — quelque 1 400 ouvrages annotés — est aujourd’hui conservée à la bibliothèque Herzogin Anna Amalia de la même.

« Le Cas Wagner » : page manuscrite de Friedrich Nietzsche, 1888

En Suisse, la ville de Bâle abrite elle aussi une portion significative de son héritage. L’Université de Bâle et les Archives d’État de Bâle préservent des documents issus de la décennie durant laquelle Nietzsche y fut professeur.

À Bâle, un buste de Friedrich Nietzsche trône d’ailleurs dans la bibliothèque universitaire, rappelant la trace durable du penseur dans la cité rhénane. Pour que cet héritage épars au registre de l’UNESCO, les institutions allemandes et suisses ont uni leurs forces, dans une collaboration transnationale. Weimar et Bâle célèbrent ensemble cette consécration, rapprochant les pays autour d’un héritage commun.

« Le patrimoine documentaire est un élément essentiel, mais fragile, de la mémoire du monde. C’est pourquoi l’UNESCO investit dans la sauvegarde de collections – comme les bibliothèques de Chinguetti en Mauritanie ou les archives d’Amadou Hampâté Bâ en Côte d’Ivoire –, partage les meilleures pratiques et maintient ce registre qui retrace les grandes lignes de l’histoire humaine », assure la directrice générale, Audrey Azoulay.

On retrouvera la liste des 73 documentaires versés cette année à cette adresse.

Penseur inclassable au cœur de la modernité

Friedrich Nietzsche (1844–1900) est l'un des penseurs les plus influents et controversés de la philosophie occidentale. Né à Röcken, en Prusse, il devient à 24 ans professeur de philologie à l'université de Bâle, avant de se consacrer entièrement à l'écriture philosophique.

Son œuvre, marquée par une prose incisive et aphoristique, remet en question les fondements de la morale, de la religion et de la culture occidentale. Nietzsche critique la métaphysique traditionnelle et propose une "transvaluation des valeurs", invitant à repenser les notions de bien et de mal. Il introduit des concepts clés tels que le "surhomme", la "volonté de puissance" et l'"éternel retour", qui ont profondément marqué la pensée du XXe siècle.

Parmi ses œuvres majeures figurent Ainsi parlait Zarathoustra, Par-delà bien et mal et La généalogie de la morale. Nietzsche y développe une philosophie de l'affirmation de la vie, en opposition au nihilisme qu'il perçoit dans la culture européenne de son temps.

Sa pensée, souvent mal comprise ou récupérée à des fins idéologiques, a exercé une influence considérable sur des penseurs tels que Freud, Heidegger, Foucault et Deleuze. Aujourd'hui encore, Nietzsche demeure une figure centrale pour quiconque s'interroge sur les valeurs, la culture et le devenir de l'humanité.

Crédits illustrations : Klassik Stiftung Weimar

