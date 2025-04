Non aux faux livres IA : l’appel des écrivains et éditeurs européens

Dans leur déclaration, les signataires soulignent que « les œuvres d'art sont exclusivement créées par des êtres humains. Aucun de ces produits générés par l’IA ne peut donc être considéré comme une œuvre créative ». Ils insistent que ces produits ne peuvent pas prétendre à la protection spécifique offerte par les droits d’auteur, une condition essentielle pour la valorisation des œuvres artistiques.

Ils alertent sur les dangers économiques et culturels posés par ces « faux livres » générés par des modèles d’intelligence artificielle, qui « risquent de tarir les sources de revenus légitimes des écrivains, traducteurs littéraires, éditeurs et libraires ». Selon eux, cette prolifération incontrôlée affecte négativement non seulement la chaîne de valeur du livre, mais également l’ensemble de la société, car elle remet en cause « l'une des activités les plus nobles de la culture humaine : la narration et l'écriture créative ».

Pour ces acteurs du livre, il est urgent d’établir un cadre juridique et réglementaire strict pour garantir une transparence maximale concernant les produits générés par l'IA. Ils réclament ainsi des mécanismes efficaces permettant une distinction claire entre les œuvres humaines et les produits artificiels. Cette transparence, précisent-ils, présenterait aussi « des avantages pour les lecteurs et consommateurs en matière d'équité et de choix ».

Par ailleurs, les signataires demandent aux États membres de l’Union européenne et à la Commission européenne de veiller à ce que les financements publics destinés à la culture ne bénéficient pas aux « propriétaires de logiciels, aux codeurs, développeurs ou producteurs de livres compilés par l’IA ». Ils préconisent d’éviter en particulier que des bibliothèques financées par des fonds publics achètent ce type de produits.

Les organisations invitent enfin les pouvoirs publics à mener des campagnes de sensibilisation à l’échelle européenne pour mieux informer les consommateurs et lecteurs sur la différence entre une œuvre culturelle authentique et un produit artificiel ou frauduleux.

« L’Union européenne doit montrer l’exemple quant à la manière dont la culture humaine devrait être protégée et valorisée, et défendre le rôle fondamental que jouent les livres dans la protection de la démocratie, la promotion de l’empathie et de la liberté d’expression », concluent les signataires.

L’EWC représente plus de 220.000 auteurs issus de 50 associations dans 32 pays. Le CEATL, créé en 1993, fédère 36 associations européennes représentant 10.000 traducteurs littéraires. La FEP rassemble 31 associations nationales d’éditeurs européens.

Le Règlement sur l'intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 1er août 2024, constitue la première législation mondiale complète sur l'IA. Il établit une approche fondée sur les risques, classant les systèmes d'IA en quatre catégories : risque minimal, limité, élevé et inacceptable. Les obligations pour les modèles d'IA à usage général entreront en vigueur en août 2025, tandis que les exigences pour les systèmes à haut risque s'appliqueront à partir d'août 2027.

Le 9 avril 2025, la Commission européenne a lancé le plan d'action Continent de l'IA visant à faire de l'Europe un leader mondial en intelligence artificielle. Ce plan mobilise 200 milliards d'euros, dont 50 milliards de financements publics et 150 milliards d'investissements privés via l'initiative EU AI Champions. Il prévoit la création de giga-usines d'IA, des installations à grande échelle équipées de plus de 100.000 processeurs d'IA, pour développer des solutions dans des domaines tels que la santé, la robotique et la recherche scientifique.

Crédits photo : Salman Hossain Saif/Unsplash

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com