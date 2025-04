Louis Hachette Group boostée par les best-sellers et les jeux

Le pôle Lagardère enregistre un chiffre d’affaires de 1,978 milliard €, contre 1,883 milliard € un an plus tôt, soit une croissance de +5,1 %. Lagardère Publishing progresse de 8 % à 623 millions €, Travel Retail de 4,7 % à 1,301 milliard €, quand les autres activités reculent de 14 % (54 M€).

De son côté, Prisma Media voit son chiffre d’affaires reculer de 71 à 69 millions €, soit une baisse de -3,2 % en données publiées et -4,4 % en données comparables.

Dans les détails, Lagardère Publishing affiche en ce premier trimestre 2025, une croissance dans toutes les zones géographiques.

En France, le chiffre d’affaires progresse de 2 %, dans un marché légèrement haussier de +1 % selon GfK. Le segment Illustré se distingue par le succès continu des albums de coloriage et des titres de cuisine, notamment ceux consacrés aux recettes pour airfryer. L’activité Éducation enregistre un léger repli, période peu significative du point de vue des ventes. En littérature générale, bien que l’activité accuse un léger retrait par rapport à un premier trimestre 2024 marqué par la sortie d’un nouveau roman de Guillaume Musso, elle reste soutenue par plusieurs succès : Un avenir radieux, troisième tome de la saga de Pierre Lemaitre, La Fugue d’Aurélie Valognes, ainsi que la progression continue du format livre audio numérique via Audiolib.

Au Royaume-Uni, l’activité enregistre une croissance de +13 %, portée par l’excellente performance du Trade Adulte (littérature générale destinée au grand public adulte), grâce à des nouveautés à fort tirage, notamment Onyx Storm, troisième volet de la série de Rebecca Yarros, et par la bonne tenue des fonds de catalogue, en format imprimé comme numérique.

Aux États-Unis, la progression est plus modérée mais positive. Elle repose sur le maintien d’un bon niveau de ventes de fonds, avec des titres porteurs tels que Verity de Colleen Hoover, The Housemaid de Freida McFadden et Quicksilver de Callie Hart, publié fin 2024. Malgré un programme de parutions plus léger qu’à la même période de l’année précédente, les revenus sont en hausse.

En Espagne et Amérique latine, le chiffre d’affaires augmente de 7 %, notamment grâce à une belle performance du marché espagnol dans le Trade, soutenue par la fiction, avec le succès de Quicksilver de Callie Hart, paru en mars. Le Mexique, en revanche, est en léger repli en ce début d’année.

Le segment des fascicules enregistre une croissance de +2 %, dynamisée par les marchés du Japon, du Royaume-Uni et de l’Italie.

Enfin, les jeux de société poursuivent leur forte progression avec une hausse de chiffre d’affaires de +13 %, portée par les bonnes performances des jeux Skyjo et Cracklist (distribués par Blackrock), Sky Team (édité par Le Scorpion Masqué) et le lancement de Flip 7 (édité par Catch Up Games).

« Lagardère Publishing réalise un bon premier trimestre, en croissance sur toutes les zones géographiques et plus particulièrement au Royaume-Uni grâce à des best-sellers, ainsi que dans l’activité des Jeux de société, qui poursuit son développement », partage Jean-Christophe Thiery, Président-Directeur Général de Louis Hachette Group.

Parmi les autres faits marquants : la concession duty free à Auckland, le lancement du magazine Mini-Loup, la levée de 225 M€ via un Schuldschein, et l’acquisition de 999 Games par Hachette Livre.

Par ailleurs, deux filiales du groupe Lagardère, désormais intégrées à Louis Hachette Group, feraient l’objet d’un redressement fiscal : 189,9 M€ pour Lagardère Media et 6,5 M€ pour Hachette Livre, selon La Lettre. Le fisc conteste une moins-value déduite à tort dans le cadre d’une vente, ainsi qu’une erreur de TVA sur certains produits taxés à 5,5 % au lieu du taux normal.

Ces sanctions interviennent alors que la Cour d’appel de Paris a récemment annulé une décision de l’AMF concernant la scission de Vivendi en quatre entités, estimant que Vincent Bolloré contrôle effectivement le groupe. Cette absence de reconnaissance de contrôle l’avait dispensé de lancer une offre publique de retrait. Le fonds CIAM, à l’origine du recours, y voit une victoire pour les actionnaires minoritaires. La justice exige un réexamen, qui pourrait ouvrir la voie à des dédommagements.

Louis Hachette Group, qui détient 66,31 % de Lagardère SA et 100 % de Prisma Media, regroupe plus de 34.000 collaborateurs présents dans plus de 45 pays. En 2024, ses activités ont généré un chiffre d’affaires de 9,235 millions €.

