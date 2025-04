Louis Hachette Group visée par deux redressements fiscaux

À l’occasion de la 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), tenue à Rabat du 17 au 27 avril 2025, la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines a publié son rapport annuel sur l’état de l’édition marocaine dans les domaines de la littérature et des sciences humaines et sociales, sous la direction de Pr. Mohamed El Ferrane.