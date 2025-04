Écrire pour, contre, avec : l’intelligence artificielle au coeur du débat

Omniprésente dans nos vies, l’intelligence artificielle s’infiltre désormais dans tous les domaines, des établissements scolaires aux sphères professionnelles, jusqu’aux arts et à la littérature. Capable d’analyser des textes, de générer automatiquement du contenu, ou d’accompagner les auteurs comme un assistant virtuel, elle semble peu à peu s’approprier les mécanismes mêmes de la création littéraire.

De simple outil, elle devient un acteur central dont la progression paraît inéluctable. Comprendre son impact et expérimenter sa place dans les pratiques d’écriture s’impose désormais comme une nécessité.

L’intelligence artificielle : alliée ou adversaire ?

Les échanges organisés à la MRL permettront d’éclairer les multiples trajectoires possibles : est-il envisageable de collaborer avec l’intelligence artificielle sans altérer la singularité de la pensée humaine ? Ou bien les écrivain·e·s doivent-ils/elles au contraire lui résister fermement ? Une telle opposition est-elle encore réalisable ? En définitive, l’IA constitue-t-elle une chance inédite pour la création littéraire ou une menace sérieuse pour ses fondements ?

Mais au-delà du texte lui-même, l’enjeu est aussi de questionner la fabrication du langage : comment la machine génère-t-elle du sens, des récits, de la valeur ? Quelle place occupe-t-elle désormais dans l’économie de la création, à l’intersection des mots, des données et de l’argent ?

Pendant quatre jours, écrivain·e·s, journalistes, chercheur·e·s et spécialistes du numérique se succéderont pour nourrir cette réflexion et confronter leurs points de vue.

Et l’on ne peut s’empêcher, non sans une certaine malice, d’imaginer ce qu’aurait pensé Jean-Jacques Rousseau de cette avancée technologique, peut-être perçue par lui comme une réponse aux limites qu’il attribuait à l’esprit humain :

L'intelligence humaine a ses bornes : et non seulement un homme ne peut pas tout savoir, il ne peut pas même savoir en entier le peu que savent les autres hommes. - Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, 1762

Quatre temps forts viendront structurer cette édition du festival, chacun pensé pour explorer une dimension spécifique du rapport entre intelligence artificielle, monde du livre et création littéraire. Chaque rendez-vous offrira ainsi un éclairage différent sur cette relation en mutation.

Face à la montée en puissance des technologies, une question sous-jacente traverse l’ensemble des échanges : sommes-nous, en tant qu’auteurs et créateurs, tous remplaçables par la machine ? Et si ce n’est pas le cas, en quoi réside alors notre véritable plus-value humaine ?

Ci-dessous, le programme complet :

Mercredi 21 mai 2025

À 18h30 « Intelligence artificielle et philanthropie : quels liens ? » - conférence inaugurale de Miloš Maričić

Miloš Maričić est expert en philanthropie, auteur et ancien cadre humanitaire. Fondateur de l’Altruist League, un cabinet basé à Genève, il a introduit l’intelligence artificielle dans les pratiques philanthropiques pour optimiser l’allocation des fonds et le soutien aux initiatives de terrain.

Son ouvrage Fixing Philanthropy (2021) propose une refonte des modèles traditionnels de don, en mettant l’accent sur les enjeux systémiques comme le climat, la gouvernance ou l’égalité. Miloš Maričić intervient régulièrement à l’Université de Genève et a représenté le secteur des investisseurs institutionnels dans le processus de normalisation de l’IA au sein de l’Union européenne. Il est diplômé de la London School of Economics, de la NYU et de la Harvard Business School.

Jeudi 22 mai 2025

À 18h « L’IA : impact sur le monde du livre » - rencontre André Ourednik et Vincent Ravalec, modération par Joséphine de Weck

André Ourednik, géographe et écrivain, né en 1978 à Prague. Ses écrits naviguent entre fantastique, aphorisme philosophique et écriture expérimentale. Son travail géographique se concentre sur l'évolution de l’espace habité et de ses représentations. Aussi, il explore les frontières entre le livre imprimé et le numérique.

Vincent Ravalec, écrivain, scénariste, réalisateur et producteur, né en 1962. Ses œuvres et productions sont nourries par les mythes contemporains et l’évolution de la technologie. Il écrit et réalise des films en réalité virtuelle mais également des dessins animés et des fictions plus classiques.

Vendredi 23 mai 2025

À 18h « L’intelligence artificielle au service de la création littéraire » - rencontre Rémy Demichelis, Dora Formica et Pascal Nordmann, modération par Patrick Morier-Genoud

Rémy Demichelis, journaliste et docteur en philosophie, né en 1987. Il est spécialisé dans la finance et les technologies émergentes, aussi, il s’intéresse aux enjeux éthiques de l’intelligence artificielle. Auteur de L’intelligence artificielle, ses biais et les nôtres, publié en 2024, s’intéresse aux enjeux éthiques de l’intelligence artificielle.

Dora Formica, illustratrice indépendante et enseignante à Lausanne, née en 1987. Autodidacte, elle utilise plusieurs techniques mais garde une préférence pour les pastels Néocolor et l’aquarelle. Elle est à la fois autrice et dessinatrice du livre de voyage Curry, kiwis et caïpirinha, paru en 2013 chez Hélice Hélas, elle a également illustré Petite Main et Grande Main, publié en 2024 aux éditions Helvetiq et sa première bande dessinée Certifié humain sera publiée en 2025.

Pascal Nordmann est écrivain, plasticien et homme de théâtre. En Allemagne il a fondé le « Chairos Theater », à l’origine d'un important festival de théâtre de rue. Parallèlement à ses activités théâtrales, il mène une carrière artistique diversifiée. Littérature, écriture dramatique, poésie, arts plastiques et informatiques. Depuis cinq ans, il publie un billet poétique consacré à l'actualité, le Fil info. Il a reçu le Prix

Révélation de la Biennale d'art de Cerveira (Portugal), le Prix du Concours international de monologues de l’Unesco et a été lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre. Son art explore les frontières, faisant la part belle à un certain esprit surréaliste, à la poésie, à l’étrange et à l'humour.

Samedi 24 mai 2025

À 14h « Écriture journalistique et information : quel impact des IA ? » - table ronde Nathalie Pignard-Cheynel, Jean Abbiateci et Frédéric Lelièvre, modération par Isabelle Falconnier

Nathalie Pignard-Cheynel, professeure ordinaire en journalisme à l’Université de Neuchâtel, elle est spécialiste des mutations du journalisme à l’ère du numérique. Après avoir décroché son doctorat au sein de l’Université Grenoble 3, elle a enseigné à l’Université de Lorraine puis à Neuchâtel depuis 2016. Ses recherches portent sur l’évolution des rédactions et des relations entre médias et publics.

Jean Abbiateci, journaliste et rédacteur en chef, il a débuté sa carrière en 2003 après avoir suivi des études en histoire, sciences politiques et journalisme. Il est formateur et maître de conférence mais reste fidèle à sa passion pour le journalisme. Il collabore régulièrement avec les médias comme Le Temps ou Heidi news et en 2020, il a fondé le média Bulletin et publié Dico des mots extraordinaires.

Frédéric Lelièvre, CEO et rédacteur en chef de « l’Agefi » depuis 2020, est diplômé d’un Master en Économie de Sciences Po Paris. Il a également été rédacteur en chef adjoint de « CNN Money Switzerland », et chef de la rubrique Économie et Finance du « Temps » de 2008 à 2014. Il est aussi important de mentionner qu’il a été corécipiendaire du prix Jean Dumur en 2013 et, depuis mai 2024, il est président du

Club Suisse de la presse.

Crédits photo : La Maison Rousseau et Littérature

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com