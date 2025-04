Nouveau report pour Pınar Selek : le simulacre de procès continue

« Le but, c'est de me fatiguer. De fatiguer mes soutiens. De fatiguer les journalistes », indiquait Pınar Selek en février dernier, alors que le tribunal d'Istanbul reportait le prononcé de son jugement au 25 avril. Aujourd'hui, l'écrivaine franco-turque, universitaire et défenseure des droits humains pourrait reprendre ces termes.

En effet, le verdict est désormais fixé au 21 octobre prochain, prolongeant une saga judiciaire qui n'a que trop duré. Accusée d'avoir participé à un « attentat » — en réalité une explosion accidentelle — survenu en 1998 sur un marché d'Istanbul, elle subit depuis le harcèlement judiciaire du pouvoir turc.

Ce dernier utilise cet événement, attribué au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), parti honni par le régime, pour poursuivre et harceler la chercheuse franco-turque, visée pour son travail de sociologue sur la communauté kurde en Turquie et le soutien qu'elle apporte à la cause kurde.

Emprisonnée en 1998, pendant deux ans, elle ne sera acquittée qu'en 2006 des accusations pesant contre elle. Une série de procès suivra, entre jugements en sa faveur et annulations pour divers motifs. En 2014, une décision de justice la décharge de toute implication dans l'événement, pour la quatrième fois. Mais la Cour suprême, en 2022, ouvre à nouveau le dossier.

À LIRE - Pinar Selek : résister pour ne jamais devenir un rhinocéros

Depuis, les reports d'audience se succèdent, afin d'intensifier la pression sur l'accusée et de maintenir son statut judiciaire dans un entre-deux trouble.

Un mandat d'arrêt

En janvier 2023, la justice turque avait lancé un mandat d'arrêt international avec demande d'extradition à l'encontre de Pınar Selek, l'empêchant ainsi de quitter la France. Adressé à Interpol, le mandat d'arrêt permettait à la justice turque de reporter son verdict, dans l'attente d'une réponse de l'organisation internationale.

Mardi 22 avril, lors d'une conférence de presse, Pınar Selek avait exprimé un « demi-espoir » de sortir de la spirale de reports, puisque Interpol aurait « refusé la demande de la Turquie », rapporte l'AFP. Akin Atalay, avocat de l'autrice, a indiqué à l'agence qu'« Interpol a bien refusé le mandat d’arrêt, mais la cour ne l’a pas pris en compte et dit attendre une décision ».

Mélissa Camara, députée européenne (Groupe des Verts/Alliance libre européenne), vice-présidente de la délégation à la commission parlementaire mixte UE-Turquie, présente ce vendredi 25 avril à Istanbul, s'est élevée contre « un harcèlement judiciaire depuis bientôt trois décennies. Les autorités turques mettent tout en œuvre depuis 1998 pour que Pinar abdique, capitule », rapporte encore l'AFP.

À LIRE - Syrie : reconstruire la bibliothèque de Daraya, une “oasis culturelle”

En Turquie, l'arrestation, le 19 mars dernier, d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal adversaire de Recep Tayyip Erdoğan, a déclenché une vague de protestation sans précédent depuis plusieurs années. La réponse de la répression ne s'est pas fait attendre : en quelques jours seulement, entre le 19 mars et le 24 mars, 1133 manifestants et manifestantes ont été arrêtés par les autorités, dont une dizaine de journalistes, rapportait Amnesty International le 27 mars dernier.

En Turquie, l'association des éditeurs avait publié un message, dès le 25 mars, pour appeler le gouvernement à « respecter la volonté du peuple et le droit à une représentation démocratique », en citant l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, mais aussi d'autres maires pourtant élus, « sur des bases politiques non fondées juridiquement ».

Photographie : Pınar Selek, en novembre 2024 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com