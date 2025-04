Trajectoire Kaotique de Karine avec un « K »

Karine vit à 5 ans la séparation de ses parents, elle part s’installer avec une mère fatiguée des infidélités de son mari garagiste qui aime bien les belles carrosseries. Redémarrer à zéro, supporter les moqueries des autres enfants de son âge pour une dyslexie naissante, Karine va subir les attouchements de « l’autre », le nouveau compagnon de sa mère qui menace de se suicider si elle raconte tout. Alors Karine se construit tant bien que mal, plutôt mal que bien, avec ce mauvais père de substitution, se taire, endurer, pour épargner sa mère.

Itinéraire chaotique de ces deux femmes qui vont sans cesse devoir redémarrer des vies, comme si à chaque fois c’était une nouvelle naissance, cette trajectoire douloureuse donne un texte prenant qui révèle une volonté permanente de vouloir vivre à tout prix une vie de « normalité ».

L’écriture de Karine Van Cayzeele alterne souvenirs du passé de l’enfance, souvenirs de jeunesse, de sa vie d’adulte, poèmes, écriture sous forme parfois de journal intime où elle se pose des questions sur elle, sur les autres et surtout sur cette vie qui la conduit d’enthousiastes rencontres en déceptions amoureuses, de réussites professionnelles en burn-out.

Le lecteur accompagne la narratrice qui, avec lucidité, partage son errance sans jamais être victime mais combattante. On ne peut qu’être happé par ces mots qui sont aussi durs que poétiques, Karine Van Cayzeele joue habilement sur plusieurs registres pour restituer une réalité pas toujours facile à vivre.

Le texte a été adapté pour le théâtre pour deux représentations le 4 et 5 avril dernier au Théâtre Le Ruban Vert, à Aix en Provence.

ActuaLitté : Décide ou décède est une alternative entre choisir ou se résigner ?

Karine Van Cayzeele : Oui, cesser de subir et prendre son destin en main.

Même les traumas doivent finir par être maîtrisés. Le pouvoir sur soi est le seul et unique pouvoir à conquérir. La seule et réelle compétition dans l’égalité à 100 % n’est qu’avec soi-même. Toute autre compétition avec les autres est nulle et non avenue, puisque l’égalité est de fait impossible.

ActuaLitté : Le déroulé narratif est en désordre, un reflet de votre vie « d’avant » ?

Karine Van Cayzeele : Ce n’est pas tout à fait un désordre.

Voilà les différentes raisons :

Hormis les biographies de star pour lesquelles, la chronologie est presque requise, pour les gens non connus, c’est une façon de donner de l’attraction à la lecture.

En ce qui me concerne l’idée était de fonctionner par thématique, le bonheur… la solitude… la réussite… l’injustice, etc.

ActuaLitté : Vous avez une force de caractère incroyable tout comme votre mère, même si votre parcours vous affecte (on ne sort jamais indemne d’un viol) , pensez-vous qu’il vous a rendue plus forte ?

Karine Van Cayzeele : Je pense que ça serait très délicat de dire que le viol m’a rendue plus forte (comme Nietzsche… ce qui ne nous tue pas…). J’y adhère très moyennement.

Certes ce trauma a été central parce que j’ai dû en guérir et que ça m’a pris beaucoup de temps. La force, c’est celle de la vie au sens le plus noble du terme.

Oui, ma mère m’a transmis cette force, accompagnée de ses deux acolytes : Courage et Volonté.

Par amour et pour honorer la vie qu’elle m’a donnée, je dois vivre de la plus belle des façons.

ActuaLitté : L’adaptation théâtrale est une suite logique à l’écriture du roman ? Qu’avez-vous ressenti en vous voyant dans la pièce ?

Karine Van Cayzeele : L’adaptation au théâtre semblait une suite logique dans la mesure où "la petite fille" qui a osé écrire, va oser maintenant dire à haute voix.

Oui, je l’ai pris comme ma suprême thérapie et surtout comme un partage : toucher ceux qui ne lisent pas.

Le livre déjà a fait son office auprès de certaines femmes qui se sont libérées de ce fardeau du silence, là comme ça sans éclat, dans l’intimité de l’anonymat, en partageant un café, une femme a lâché la bombe, même si elle a 70 ans et qu’elle n’en a jamais parlé à personne.

Humblement passionnée par l’universalité de l’intime, il s’agit d’une rencontre de cœur à cœur, valoriser les héroïnes/héros du quotidien.

Au-delà de mon parcours, parmi 8 milliards d’autres… C’est la transformation que chacun peut accomplir qui est le plus important.

ActuaLitté : Vous êtes désormais thérapeute, aider les autres est-ce une manière de s’oublier ou de se guérir ?

Karine Van Cayzeele : Parfois, on dit que pour sauver un noyé, il faut avoir été noyé soi-même, en connaître les difficultés, les arcanes, les méandres, et peut-être proposer en douceur des portes de sorties, des chemins plus lumineux…

Pour conclure, l’intérêt n’est pas les détails d’une vie, l’intérêt est que chacun puisse être fier de tout ce qu’il a accompli, traversé, expérimenté en tant qu’Être.

À la fin du spectacle une heure avant la première représentation je me suis dit qu’il fallait que je fasse acte de cette pensée :

Aussi, après avoir remercié très chaleureusement Elsa Romano pour l’adaptation du livre et la mise en scène, Carole Lenzini, des éditions Azoé pour avoir eu le cran d’éditer le livre et enfin Isabelle Faillard, directrice artistique du théâtre du Ruban Vert à Aix-en-Provence, j’ai demandé au public d’applaudir, une personne tout à fait spéciale et très chère à notre cœur qui a traversé tant d’épreuves et sur laquelle on peut toujours compter (soi-même).

Karine Van Cayzeele, une autrice qui écrit sur elle pour parler au plus grand nombre : elle fouille sa vie pour en extraire ce qu’il y a de commun à chacun et chacune d’entre nous. Sa résilience , elle est allée la chercher au bout du monde mais aussi en elle, au plus profond d’elle-même, elle ne cherche pas à être un exemple, son témoignage porte uniquement sur cette espérance un peu folle mais réaliste : nous trouvons toujours en nous la ressource nécessaire pour se transformer. C’est en cela que Karine van Cayzeele transmet une force essentielle pour continuer son cheminement : la force de la Vie.

