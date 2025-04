Le raz-de-marée Freida McFadden profite à tout le marché du livre

La Psy s’impose directement en tête avec 52.696 exemplaires écoulés. Inépuisables, La femme de ménage est en deuxième position (48.873 ventes) et Les secrets de la femme de ménage en troisième (36.333 ventes). La vague Freida McFadden se prolonge donc avec La Prof, quatrième du classement, qui réalise un démarrage à 30.298 ventes pour sa première semaine. Et, comme si ce n'était pas suffisant, La femme de ménage voit tout est 9e avec 9793 ventes.

Après le raz-de-marée McFadden, sous les décombres, seulement cinq rescapés. Giuliano da Empoli est le plus en forme d'entre eux, avec L’heure des prédateurs (Gallimard) qui se vend à 17.475 exemplaires cette semaine. L'équipage de Luffy échappe de justesse au naufrage : le dernier tome de One Piece est 6e avec 15.539 ventes.

Derrière, les poids lourds de la littérature contemporaine appellent au secours. Joël Dicker se relève en boitillant avec 12.747 exemplaires vendus de La très catastrophique visite du zoo. Sylvain Tesson, qui portait pour son retour Les Piliers de la mer, accroche de justesse la 10e place avec 9760 ventes. Entre eux, qui tend la main entre deux planches de bois, Nicolas Demorand et son Intérieur nuit perd trois places et se retrouve 8e avec 9880 exemplaires.

Pour le marché du livre : surfer la vague ou sombrer

La vague McFadden a créé quelques remous, le bateau du livre est légèrement instable avec 36 nouvelles entrées dans le classement, attention au mal de mer. Celui qui a le plus perdu dans la catastrophe est William Bal avec Art-thérapie qui plonge de 156 places et se retrouve dans les abysses du classement, à la 184e place. À l'inverse, Jean Failler a réussi à surfer la vague jusqu'au bout, ce qui lui permet de faire son Retour à Belle-ile : l'ouvrage gagne 70 places et est 42e avec 3526 ventes.

Mais finalement, c'est tout le marché qui a profité de la montée des eaux. + 11 % en volume et + 9 % en chiffre d'affaires comparé à la semaine dernière, pour un total de 5,379 millions exemplaires vendus et 64,058 millions € amassés. Une performance qui améliore celle de la même semaine l'an dernier, de 9 % en volume et de 8 % en chiffre d'affaires. Pourvu que ça dure.

C'est tout bon pour nous

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement

