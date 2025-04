Sur France Inter, Sophie Marceau et François Sureau remplacent Fabrice Luchini

Le 1er septembre dernier, ce dernier avait lancé ses « Admirations littéraires », qui occupait en partie la case dévolue auparavant au Grand dimanche soir de Charline Vanhoenacker.

Fabrice Luchini et son goût du verbe cèdent temporairement leur place à deux personnalités aux profils différents, mais unies par la même passion littéraire. François Sureau, écrivain et membre de l’Académie française, partagera sa fascination pour les œuvres de Jean Giono, Marguerite Yourcenar, André Breton et Guillaume Apollinaire.

« Deux profils très différents mais complémentaires »

Il cède, temporairement - au moins jusqu’au mois de juin selon Le Parisien -, sa place à deux personnalités aux profils très différents, mais unies par la même passion littéraire. François Sureau, écrivain et membre de l’Académie française, partagera sa fascination pour les œuvres de Jean Giono, Marguerite Yourcenar, André Breton et Guillaume Apollinaire.

Né à Paris en 1957, François Sureau est ancien membre du Conseil d’État et exerce aujourd’hui la profession d’avocat dans la capitale. Parallèlement à sa carrière juridique, il mène une œuvre littéraire importante. Aux Éditions Gallimard, il a publié, le 10 avril dernier, Les aventures de Thomas More, Les enfants perdus

De son côté, Sophie Marceau – comédienne, réalisatrice et autrice – s’attachera à faire découvrir les univers de Thomas Bernhard et de Christian Bobin. Un prolongement naturel à sa participation en 2023 à l’émission Sous le soleil de Platon, au cours de laquelle elle avait présenté son recueil de poésies et de textes, partage France Inter.

Du 6 au 24 janvier à 21h30, France Culture a par ailleurs diffusé 20 capsules poétiques, où Sophie Marceau partage les poèmes qui l’accompagnent, parmi lesquels cinq de ses propres textes, lus par des comédiens et illustrés par Zeina Abirached. La sélection va de Rimbaud à Pessoa, de Glück à Mandelstam, en passant par Prévert, Aragon ou Grisélidis Réal.

Un programme qui s’est inscrit dans la continuité de son recueil La Souterraine publié chez Seghers en 2023. Elle y propose treize histoires et sept poèmes qui dialoguent entre eux, se répondent et se complètent. D’un univers à l’autre – qu’il s’agisse de plateaux de tournage, de jardins d’enfance, d’hôtels luxueux ou de terrains vagues – les héroïnes, qu’elles soient filles, jeunes femmes, amantes, mères ou grands-mères, incarnent chacune une facette de la condition féminine.

À l’initiative de ce nouveau binôme, Adèle Van Reeth, directrice de France Inter, s'explique : « Retrouver Fabrice Luchini chaque dimanche soir pour l’écouter parler de littérature a été un véritable bonheur. Quand il m’a annoncé qu’il devait s’absenter plusieurs semaines, je voulais trouver quelqu’un qui ait à la fois une voix et de l’esprit pour assurer ce rendez-vous qui est un moment de plaisir plébiscité par nos auditeurs. J’ai de suite pensé à François Sureau et à Sophie Marceau, deux profils très différents mais complémentaires, deux grands lecteurs qui sauront nous transmettre leur passion et nous donner l’envie de lire. »

Réalisée par Xavier Pestuggia, Les Admirations littéraires nouvelle version sera toujours diffusée chaque dimanche à 19h15 sur France Inter.

Crédits photo : Nikeush (CC BY-SA 4.0)

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com