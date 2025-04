Des ressources pédagogiques et la SF devient accessible à tout élève

La quatrième année du séminaire Décoloniser l'inconscient, intitulée Noirceur et Opacité, entend approfondir une tension conceptuelle issue de l'étude des œuvres d'Édouard Glissant et de Deleuze et Guattari lors de la deuxième année. L'initiative, dans le cadre de la Chaire de Philosophie à l'Hôpital, aborde la nécessité de repenser la psychanalyse en dépassant les cadres traditionnels comme le complexe d’Œdipe et l’hétéro-normativité, afin de mieux répondre aux réalités contemporaines des liens sociaux et sexuels.