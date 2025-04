Ma vie avec : Apprendre à finir

Telles sont les premières phrases d’un fœtus-texte de mon cru, La Tentation d’être seule, que j’ai soumises à Didier Morin, fondateur de la revue Mettray (à laquelle j’ai eu l’honneur de contribuer), en lui racontant comment elles s’étaient manifestées, ces phrases : hors de mon contrôle. Dans une sorte d’écriture automatique où la respiration façonne ensemble le sens et le style, faisant se rejoindre le fond et la forme : mon Graal.

Didier Morin m’a alors parlé de Laurent Mauvignier. Car selon lui, et bien que nos univers soient assez différents, ma démarche littéraire s’inscrivait dans le même flux que celui de cet écrivain.

Ni une ni deux : je me suis donc précipitée sur Apprendre à finir. Avec en toile de fond mon fœtus-texte en développement. Il s’est alors passé une rencontre pour le moins étonnante entre les personnages de Laurent Mauvignier et les miens. De suspicion ou de jalousie point : le coup de foudre fut immédiat.

Apprendre à finir nous a happés, mes habitants et moi, par le rythme si physique de chaque élément de phrase autant que par son aspect sonore : nous y avons perçu chaque reprise de souffle, chaque claquement de langue, chaque mouvement des lèvres, sèches ou humides selon la situation, s’accrochant ou glissant sur chaque mot, creusant un puits de salive ou l’épuisant d’un seul coup par un constat implacable.

Dans cette histoire d’Apprendre à finir, il y a une femme qui parle, il y a un mari récemment accidenté au sens propre, et il y a les enfants du couple : Pascale, qui n’habite plus la maison familiale ; Philippe et puis Renaud, le plus petit qui est encore à l’école primaire. La famille n’est pas riche. Lui est éboueur ; elle fera des ménages après son accident.

Cet accident est vécu par la narratrice comme l’occasion de tout reprendre à zéro, et peut-être de rattraper l’homme qui part (ou au moins le convaincre de rester) – « toujours je venais avec des fleurs, me disant : même s’il ne m’aime plus, même s’il ne veut plus me voir ». Le corps de ce mari est si abîmé, son degré de dépendance est tel que la narratrice prend espoir.

Elle s’occuperait si bien de lui que l’homme « reviendrait de sa colère » et « réapprendrait à [la] voir ». Réapprendre, oui « nous allons faire ça, nous, à rebours, retourner vers le début » mais sans plus sombrer « dans le décor des photos ».

Que s’est-il passé ? Mes personnages et moi croyons être par instants dans la chanson de Léo Ferré Avec le temps, ou dans Tu t’laisses aller d’Aznavour : ce qu’un homme ne supporte plus chez son épouse « si prompte à vouloir tout bien faire, [s]es manières de bonne femme », ses « chagrins trop mûrs, [s]es besoins de [lui] plaire pour seulement consoler [s]on petit chagrin de rien ».

Mais tout cela, c’est effacé, ce mari tout démantibulé comprendra bientôt qu’il s’est trompé sur son épouse qui se met à guetter les « tendresses minuscules » à venir, oui, et l’autre – cette autre femme dans la vie de son mari – n’existera plus. L’homme tout cabossé ne pourra plus partir – et elle, l’épouse, « ne saura jamais qui a été » l’autre. Alors tout commencera, elle achètera « des choses qu’on ne mangeait qu’à Noël », mettra tout en œuvre pour que l’homme soit bien, car c’est ce qu’il faut pour que l’histoire se rembobine.

Par la magie du style de Mauvignier, qui nous fait habiter la totale personne de l’épouse jusque dans ses sensations les plus intimes sans jamais céder à l’impudeur, nous croyons nous aussi, mes personnages et moi, que ce couple va se réinventer ; du moins nous le souhaitons avec dans la gorge quelque chose qui racle, un débris d’inquiétude ou de réserve.

Des détails nous assaillent ; la violence du rejet et celle de la rancœur inguérissable qui soudain se manifestent à la vue d’un lit défait, « la marque de son corps sur le drap-housse ». Oui moi toute seule j’y étais. Je sais ce qu’elle ressent. Au départ ce n’est rien, « comme une pointe déchirant sous les os, au-dessous de la poitrine, oh non, presque rien, ça a été un éclair, une décharge de rien ». Et puis l’implosion.

La narratrice s’aperçoit alors – et moi avec elle dans sa tête, dans son corps, dans ses yeux – que rien n’a disparu de ce qui a précédé l’accident : les événements ont juste été retirés temporairement du champ du regard, la douleur a suspendu son vacarme – les violences ont été mises entre parenthèses, rangées dans un coin de non-souvenir au profit du mot illusion.

Alors que faut-il faire et s’agit-il réellement ici d’un dilemme ? Mes personnages et moi avons notre petite idée là-dessus. Mais Laurent Mauvignier ne pose pas le sujet de son livre en ces termes, pas plus qu’il ne donne de leçons ni ne porte de jugement.

La femme qui parle je la connais : elle se présente à moi, grâce à Didier Morin, comme une coïncidence au sens propre. Chacune de ses expressions compte. Je l’ai vue dans tous les états de la vie, et finalement tout m’a été dit pour Apprendre à finir, à savoir accepter d’être dépossédée de mon livre, « oh oui comme libérée de tout ».

Par Martine Roffinella

